Blochinger Wichtele sammelt mehr als 10.000 Euro

Insgesamt 35000 Euro hat das Mehrgenerationenhaus Markdorf an 43 Haushalte in der Verbandsgemeinde Prüm in der Südeifel weitergeben, die stark von der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Sommer betroffen war. Mehr als 10000 Euro hat das Blochinger Wichtele zu dieser Summe beigetragen. „Das war nur möglich, weil so viele Menschen aus Mengen und seinen Teilorten, dem gesamten Landkreis Sigmaringen und sogar aus Norddeutschland den Aufrufen vom Blochinger Wichtele gefolgt sind und gespendet haben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Den unterstützten Haushalten fehlte es häufig an dem Nötigsten. So konnten von den Spendengeldern zum Beispiel Waschmaschinen oder sonstige dringend erforderliche Dinge angeschafft werden. Zum Jahresende kamen noch einmal 500 Euro beim Blochinger Wichtele an. Dieser Betrag wurde im Januar an eine Familie aus dem Ortsteil Haspe in Hagen (Nordrhein-Westfalen) ausgezahlt, die derzeit in einer Übergangswohnung in einem anderen Ort lebt. Das Heim der Familie mit zwei Kindern wurde durch das Hochwasser komplett zerstört. Die wenigen Habseligkeiten, die aus dem Kinderzimmer gerettet werden konnten, passten laut Informationen des Blochinger Wichteles in einen Pappkarton.

„Wie teilweise aus Medienberichten schon hervorging, gestaltet sich die Verteilung der Spendengelder über große Organisationen nicht ganz so einfach“, schreiben Johanna Benz-Spies und Erich Spieß in der Mitteilung. „Deshalb sind wir allen Spenderinnen und Spendern sehr dankbar, dass wir mit ihrer Unterstützung schnelle und unkomplizierte Soforthilfe leisten konnten.