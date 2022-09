Blochinger Weinfest in neuer Mehrzweckhalle

Der Musikverein Blochingen veranstaltet nach der Coronapause am Sonntag, 25. September, wieder sein Weinfest in der Blochinger Mehrzweckhalle.

Während in den vergangenen zwei Jahren auf ein Weinfest „ToGo“ ausgewichen werden musste, freuen sich die Blochinger Musiker umso mehr, dieses Jahr wieder in altbewährter Art und Weise feiern zu können. Der Festsonntag wird um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der herbstlich dekorierten Mehrzweckhalle eröffnet. Unter Mitgestaltung des Männergesangsverein „Frohsinn“ wird den verstorbenen Mitgliedern des Vereins gedacht. Der anschließende Frühschoppen wird ab 11.30 Uhr von der Musikkapelle Hundersingen-Beuren musikalisch gestaltet.

Am Nachmittag dürfen die Jugendkapellen Hundersingen-Blochingen und die JuKa Göge-Hohentengen ihr Können unter Beweis stellen. Im Anschluss sorgen ab 16 Uhr der Musikverein Mühlhausen-Ehingen sowie ab 18.30 Uhr die Wolfartsweiler Musikanten für musikalische Unterhaltung.

Die Blochinger Musiker zeigen die neue Mehrzweckhalle von ihrer besten Seite. Besonders die Weinlaube lädt zum Verweilen ein. Kulinarisch locken die Musiker mit einem Mittagstisch, dem Kuchenbuffet sowie warmen Seelen, Wurstsalat und Maultaschen mit Kartoffelsalat.