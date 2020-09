Blochinger veranstalten ein besonderes Weinfest

Auch der Musikverein Blochingen kann sein traditionelles Weinfest dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Weise veranstalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach einem Vereinsjahr ohne die gewohnten Auftritte in den Festzelten und Biergärten der Umgebung, mussten die Blochinger nun auch schweren Herzens ihr alljährliches Weinfest absagen. Doch das Weinfest-Wochenende einfach ohne Alternativprogramm verstreichen zu lassen, kam für die Blochinger Musiker nicht in Frage, heißt es in dem Schreiben.

So entstand die Idee, ein Weinfest der ganz besonderen Art zu organisieren: Das „Weinfest ToGo 2020“. Dieses Konzept macht es möglich, ein Stück Weinfest zuhause erleben und genießen zu können. Konkret wird das Weinfest laut der Mitteilung so aussehen: Am Samstag, 26. September, kann am Vereinszentrum von 16 bis 20 Uhr über ein Drive-in System ein Stück Weinfest nach Hause geholt werden. Dort erwarten die Abholer kulinarische Spezialitäten wie selbstgebackener Zwiebelkuchen, Wurstsalat, Suser und eine große Auswahl erlesener Weine – natürlich alles unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Für nicht mobile Blochinger Bürger wird selbstverständlich auch ein Lieferservice angeboten. Vorbestellungen sind von Freitag 15 Uhr bis Samstag 12 Uhr möglich unter Telefonnumer 0177/4872812.

Das Angebot zum Abholen stellt sich wie folgt zusammen: Zwiebelkuchen (2,50 Euro), Portion Wurstsalat mit Brot (5,50 Euro), Federweisser (1l, 7 Euro). Weinflaschen (0,75l) gibt es zu je 10 Euro. Auf der Weinkarte stehen Ihringer Fohrenberg Weißburgunder, Lemberger Blancs de Noir (Württemberg), Spätburgunder Weißherbst (Baden), Fleiner Kirchenweinberg Schwarzriesling.