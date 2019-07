Blochinger Ortsverwaltung zieht ins Vereinszentrum

Heiko Emhart, Ortsvorsteher in Blochingen, hat derzeit alle Hände voll tun. Das Rathausgebäude wird verkauft und der Umzug der Ortsverwaltung in die neuen Räume im Vereinszentrum Blochingen im Greutleweg 24 steht kurz bevor. Am 15. Juli sollen die Umzugsarbeiten weitestgehend erledigt sein. Das teilt die Stadt Mengen in einer Pressemitteilung mit.

Die ersten Akten-Kartons sind gepackt, trotzdem ist noch eine Menge zu tun. Ein Teil des Mobiliars wird mit umziehen in die neuen Räume, einiges ist in die Jahre gekommen und wird bei Bedarf an die örtlichen Vereine verkauft. Die übrigen Sachen wie etwa sehr viel Altpapier und ausgediente Reliquien aus Blochingen werden fachmännischer Verwertung zugeführt. Hilfe bekommt Heiko Emhart hierbei vom Bauhof der Stadt Mengen. Einige „Schätze“ wurden bereits in den vergangenen Wochen von Experten gesichtet und dem Stadtarchiv übergeben. Bereits im Jahr 2017 hat der Gemeinderat der Stadt Mengen beschlossen, dass alte Rathaus in Blochingen im Fuchswinkel 2 „freibleibend“ (gegen Höchstgebot, jedoch erst nach Zustimmung des Gemeinderates) zu veräußern. Es war eines von zehn städtischen Gebäuden in Mengen und den Stadtteilen, die für eine öffentliche Nutzung entbehrlich waren oder bei denen die Weiternutzung aus wirtschaftlichen Gründen für die Stadt nicht mehr vertretbar war.

Die öffentliche Ausschreibung zum Verkauf des alten Rathauses erfolgte Anfang 2018. Nach mehreren Besichtigungsterminen mit Kaufinteressenten und Verkaufsverhandlungen, ging Anfang 2019 ein Kaufangebot ein, das über dem vom Gutachterausschuss der Stadt Mengen ermittelten Verkehrswert liegt. In seiner Sitzung am 19. März 2019 hat der Gemeinderat daraufhin dem Verkauf des Gebäudes „Im Fuchswinkel 2“ zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, das Gebäude zu veräußern. Für die Ortschaftsverwaltung Blochingen wurden im Vereinszentrum „Im Greutle“ Ersatzräume eingerichtet.

Trotz einigen Wehmuts freuen sich alle Beteiligten über den Einzug in das Vereinszentrum, in dem auch die Freiwillige Feuerwehr, der Musikverein und Männergesangsverein Blochingen unterbracht sind. Die neuen Räume sind freundlich, hell und geräumig. Zur besseren Auffindbarkeit werden dort noch die Hausnummer „Greutleweg 24“ und das Logo der Ortschaftsverwaltung Blochingen angebracht.