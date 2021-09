Blochinger Löwenfest unterstützt Hochwasserspendenaktion

Mit einem großzügigen Betrag von 700 Euro hat das Team vom Löwenfest die Spendenaktion vom Blochinger Wichtele bedacht. Auch das beliebte Löwenfest, das sich zu einem festen Treffpunkt nach der Bußandacht am dritten Adventssonntag entwickelt hat, war durch die Corona-Einschränkungen ausgebremst und konnte im Jahr 2020 nicht stattfinden. Genauso konnten die Spenden, die beim Löwenfest in 2019 eingenommen wurden, noch nicht so verteilt werden, wie es normalerweise üblich ist.

Melanie und Wolfgang Kuchelmeister veranstalten das Fest vor ihrem heutigen Wohnhaus, dem ehemaligen Gasthaus Löwen, seit vielen Jahren. Unterstützt werden sie dabei von Julieta und Reinhold Knaus, die für ein Fest mehrere Hundert Frühlingsrollen produzieren. Damit die Spenden, die bei dem Fest eingenommen werden, auch wirklich bei bedürftigen Menschen ankommen, reisen Julieta und Reinhold Knaus normalerweise auf die Philippinen, in die Heimat von Julieta, um direkt vor Ort Lebensmittel und Sachspenden zu verteilen.

Da mit der Corona-Pandemie auch das Reisen nicht mehr so einfach war, waren von dem Spendenerlös des Löwenfestes in 2019 noch 700 Euro übrig, die die Familien Kuchelmeister und Knaus am vergangenen Sonntag dem Blochinger Wichtele für die Hochwasserhilfe übergaben. In Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Markdorf kommen auch diese Gelder – ganz im Sinne des Löwenfestteams – ohne Umwege direkt bei den geschädigten Personen an.