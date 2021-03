Blochinger Kulturabend wird auf 2022 verschoben

Der Blochinger Kulturabend muss ein zweites Mal verschoben werden. Wie Dietmar Lehleiter, Vorsitzender des Fußballfördervereins, mitteilt, lässt die aktuelle Corona-Verordnung keine Veranstaltung in der Größenordnung der verkauften Karten zu. Nachdem der Comedy-Abend mit den Schrillen Fehlaperlen im vergangenen Oktober nicht hatte stattfinden können, war er auf Ende März diesen Jahres verschoben worden.

Doch auch dieser Termin, für den die Blochinger ins Bürgerhaus nach Blochingen ausgewichen wären, weil die Mehrzweckhalle im Ortsteil gerade saniert wird, muss neu geplant werden. Weil auch viele andere Veranstaltungen verschoben werden und die Fehlaperlen einen vollen Kalender wurde als neues Auftrittsdatum Freitag, 28. Januar 2022 festgelegt. Die verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer sie trotzdem lieber zurückgeben möchte, kann dies am 13. und 20. März jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr an der Verkaufshütte auf dem Blochinger Sportgelände (neben dem Wirtshaus im Greutle) unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln tun. Wer seine Karten online erworben hat, wird außerdem per Mail benachrichtigt.