Blochingen international: Überall steht zu Weihnachten die Familie im Mittelpunkt

Als Alternative zu ausgefallenen Adventsfeiern und Weihnachtsmärkten hat es am vergangenen Samstag in Blochingen einen digitalen Adventsnachmittag gegeben. Unter dem Motto „Blochinger Adventsgespräche“ hat der Verein s’Blochinger Wichtele zusammen mit der Projektgruppe vom Mehrgenerationentreff Blochingen zu diesem digitalen Schwätzle eingeladen.

Vor Tablets und Laptops trafen sich Blochinger aller Generationen bei Kaffee, Punsch und Plätzchen. Mit Erzählungen über Weihnachtsbräuche in verschiedenen Ländern Europas wurde es ein sehr kurzweiliger und interessanter Nachmittag. Vanessa Arellano und Christian Garcia erzählten aus ihrer Heimat Spanien, Viktoria und Massimo Russo ergänzten mit Berichten aus Italien und Kasachstan. Doris Dunse warb für den Erhalt eines sehr alten Blochinger Weihnachtsbrauchs, bei dem in der Weihnachtszeit die Marienfigur von Frau zu Frau weitergeben wird.

Erika Laux fügte weitere Blochinger Weihnachtsbräuche ein und Slavi Burth erzählte aus Slowenien. Französische Weihnachten beschrieb Jean-Yves Joubert und anschließend schilderte Magdalena Heyn typische Bräuche aus ihrer Heimat Polen. Den Abschluss bildete Anna-Maria Grubanovic mit einer interessanten Erzählung über die Advents- und Weihnachtszeit in Kroatien.

In spannenden Geschichten erfuhren die Teilnehmer, dass in einigen Ländern die Bescherung erst am 25. Dezember stattfindet. In Polen kommen am 24. Dezember traditionell weder Fleisch noch Alkohol auf den Tisch und in Spanien ist es in der Silvesternacht um Null Uhr Brauch, zu jedem der zwölf Gongschläge eine Weintraube zu essen.

Doch bei aller Unterschiedlichkeit waren auch deutliche Parallelen erkennbar:. Die Geschenke waren früher deutlich kleiner als heute und die Traditionen standen mehr im Vordergrund. Anna-Maria Grubanovic brachte es in ihrem Fazit am Ende des Nachmittags auf den Punkt: „Ja, es gibt von Land zu Land, von Region zu Region unterschiedliche Bräuche. Aber im Kern sind wir alle gleich: Überall steht an Weihnachten die Familie im Mittelpunkt.“

Mit dieser außergewöhnlichen Form hat sich das Organisationsteam inzwischen für die Wahl zu den „Digitalen Weihnachtshelden 2020“ beworben: unter https://digitaltag.eu/bewerbung/digitaler_weihnachtsheld/blochinger-adventsgespraeche-digital kann für Blochingen abgestimmt werden.

Als Reaktion auf den harten Lockdown hat das Blochinger Wichtele kurzfristig noch ein weiteres Angebot in Leben gerufen: Mit dem Weihnachtswichteln wird die Möglichkeit geboten, Nachbarn, Freunden und Bekannten am 24. Dezember eine Freude zu machen und besonders an Menschen zu denken, die die Feiertage allein verbringen werden.

So funktioniert’s: Vom 21. bis 23. Dezember stehen vor der Haustür von Familie Benz-Spies (Krautländerweg 16) Kartons, in die kleine Päckchen oder Briefe (keine Geldgeschenke!) abgelegt werden könne. Die Päckchen und Briefe müssen deutlich lesbar mit Namen und Anschrift der Empfänger versehen werden. Das Blochinger Wichtele trägt die Sachen am 24. Dezember aus.

Fragen zur Aktion werden unter Telefon 01523/681 3901 beantwortet.