Blochingen gibt Impulse für andere Stadtteile

An der Realschule Ochsenhausen gibt es einen Corona-Fall. Wie Bürgermeister Andreas Denzel in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschusses mitteilte, ist eine Realschülerin einer siebten Klasse positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Für sie und ihre Klassenkameraden bedeutet das, dass sie alle in eine 14-tägige Quarantäne müssen. Doch sie sind nicht die einzigen.

„Darüber hinaus gab es Berührungspunkte zu Schülern aus anderen siebten Klassen“, sagte Denzel.