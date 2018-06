Blochingen: Das Wasser steht knietief

Knapp sind Mengen und Ennetach am Mittwoch an einem Hochwasser größeren Ausmaßes vorbei geschrammt. Mit Sandsäcken konnten die Wassermengen der Ablach im Zaum gehalten werden.

Die Blochinger hingegen haben ein Hochwasser wie zuletzt vor 200 Jahren erlebt. Der Heudorfer Bach war am frühen Morgen noch vor dem Ortseingang über die Ufer getreten und hatte sich einen neuen Weg über die Ortsdurchfahrt gesucht.

Knietief schossen die Wassermassen über den Klösterleweg auf die Mengener Straße und flossen überall hin, wo es ein wenig bergab ging. Frank Seeger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mengen, war bereits um 5.40 Uhr durch das Hochwasser-Frühwarnsystem Fliwass in Bereitschaft gesetzt worden. Dies allerdings, weil der Pegel der Ablach bei Menningen und der des Andelsbachs bei Bittelschieß einen kritischen Wert überschritten hatten. „Es dauert dann etwa eineinhalb bis zwei Stunden, bis die Wassermengen bei uns ankommen“, so Seeger.

Die ersten Hilferufe aus Blochingen erreichten die Feuerwehr gegen 6.50 Uhr. In zwölf Keller war bereits Wasser eingedrungen und stand dort bis zu 40 Zentimeter hoch. Die übrigen gefährdeten Häuser konnten die Einsatzkräfte mit Sandsäcken sichern. Alle Abteilungen aus Mengen waren vor Ort, Unterstützung bekamen sie aus Scheer, Hohentengen und Bad Saulgau. Die Mitarbeiter des Bauhofs unterstützen den Einsatz.

Im Rettungszentrum wurde ein Lagezentrum eingerichtet, von dem aus auch der Abfluss der Ablach gesteuert und die Befüllung von Sandsäcken auf Vorrat organisiert wurde. Als sich die Lage in Blochingen gegen Mittag entspannte, wurde es vor allem an der Ennetacher Ablach kritisch. Hier wurden vor allem im Rappen- und im Waschhausgässle Sicherheitsvorkehrungen mit Sandsäcken getroffen. „38 Kubikmeter Wasser sind dort pro Sekunde durchgeflossen“, sagte Roman Arnold vom Umweltamt des Landkreises bei einer Pressekonferenz am Nachmittag. „Das entspricht einem zehnjährigen Hochwasser.“ Ursache für die hohen Pegel seien die starken Regenfälle der vergangenen Tage. Bereits am Wochenende hatten die Flüsse viel Wasser geführt, Auen waren überschwemmt worden und der Boden hatte schon so viel Wasser wie möglich aufgenommen.

„In Blochingen ist noch verstärkend hinzugekommen, dass der Fluss des Heudorfer Bachs durch Biberdämme beeinträchtigt wird und der Bach schneller über die Ufer tritt“, so Bürgermeister Stefan Bubeck. Da die Stadtverwaltung die Biberbauten nicht einfach entfernen darf, bekam so mancher Verwaltungsmitarbeiter den Frust der Anwohner ab. „Es ist schwer zu vermitteln, dass der Wohnraum des Bibers wichtiger ist als das Hab und Gut der Menschen“, so Bubeck.

Am Nachmittag gingen die Pegelstände der Ablach und des Andelsbachs wieder zurück. „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen, weil die Höchststände zeitlich versetzt erreicht wurden“, so Seeger. „Sonst hätte es hier noch mehr zu tun gegeben.“ Die Gefahr sei zwar vorerst gebannt, die Lage hänge nun aber stark davon ab, wie sich das Wetter in den kommenden Tagen entwickle. „Hoffen wir, dass es nicht mehr so viel regnet“, sagte Bürgermeister Bubeck und betonte noch einmal, dass die Verwaltung gemeinsam mit dem Landratsamt und dem Regierungspräsidium an einem neuem Hochwasserschutzkonzept arbeite, bei dem auch die Zielfinger Seen kontrolliert als Retentionsflächen genutzt werden sollen.