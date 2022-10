Erinnerung an Oberschwabenkaserne: „Biwak“ löst Lawine an Krankmeldungen aus

Vor zehn Jahren hat die Bundeswehr den Standort der Oberschwabenkaserne bei Hohentengen aufgegeben. Dort, wo heute die Firma Schaeffler Paravan Testfahrten mit autonomen Fahrzeugen unternimmt, Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht sind und immer noch einige Gebäude leer stehen, war früher das Ausbildungsbataillon der Luftwaffe und eine Sanitätsstaffel stationiert. Gemeinsam mit dem Mengener Verein für Heimatgeschichte und Museen hat die Traditionsgemeinschaft Fliegerhorst bereits vor zwei Jahren eine Chronik herausgegeben, die auf die fast sechs Jahrzehnte Bundeswehrstandort zurückblickt. Dort kommen viele Akteure zu Wort. Ein Beitrag von Truppenärztin Dr. Ulla Baierl hatte es damals nicht in den Druck geschafft. Mit freundlicher Genehmigung darf er nun in der „Schwäbischen Zeitung“ veröffentlicht werden.

Nun sitze ich hier in Ulm im Bundeswehrkrankenhaus, mittlerweile als Oberfeldarzt und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und wurde gefragt, ob ich einen Bericht über meine Zeit als Truppenärztin in der Oberschwabenkaserne in Mengen Hohentengen schreiben würde. Sehr gerne! Ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück.

Mengen nicht oben auf der Liste

Angefangen hat es damals mit der Einplanung zum Truppenarzt. Ich habe Ende 2006 mein Studium in Ulm beendet und war dann für zwei Jahre am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm eingesetzt. Dann war klar, dass mein Jahrgang als Truppenarzt auf die verschiedenen Standorte in Deutschland verteilt wird. Auch ich hatte also eine Liste vor mir, auf die ich Wunschorte eintragen konnte. Wie das so ist, ich war frisch mit meinem Partner zusammengezogen, über Hochzeit wurde gesprochen. Ich wollte also nicht unbedingt nach Torgelow. Ich habe sechs Standorte aus einer Liste ausgesucht, wobei ich nach der Nähe zu meinem Wohnort in Ulm priorisierte. Ulm selbst stand also ganz oben, dann kamen Dornstadt und Laupheim.

Auf Platz 5 stand Mengen. Dieser Ort war mir nicht gänzlich unbekannt, da mein Vater als Zeitsoldat hier stationiert war. Er berichtete gerne über seine Zeit in Mengen. Die Geschichten waren auch mir im Gedächtnis geblieben, vor allem die großartige Kameradschaft, die damals herrschte. Als ich dann zur Einplanung nach Köln reiste, wurde ich tatsächlich für einen Truppenarztposten in Mengen Hohentengen eingeplant. Ich wusste zwar nicht, wie es dort aussah, mir war klar, dass ich nicht täglich pendeln könnte, jedoch freute ich mich, dass ich an demselben Ort Dienst leisten konnte, wie damals mein Vater. Dank der alten Kameradschaft meines Vaters, die weiterhin bis heute besteht, war eine Pendlerwohnung bei den nettesten Vermietern, die ich mir vorstellen konnte, schnell gefunden.

Viel mit jungen Rekruten zu tun

Ich kam also als Heeressoldat zur Luftwaffe nach Mengen. Da ich jedoch zum Sanitätsdienst gehöre, war dies problemlos möglich. Die Sanitätsstaffel war nicht groß. Es gab einen Staffelchef, Stabspersonal, das medizinische Personal der Sanitätsstaffel sowie eine Zahnarztgruppe.

Es war sehr familiär und die Atmosphäre war gut. Als ich im Januar 2009 dort meinen Dienst antrat, existierte noch die Wehrpflicht, sodass wir regelmäßig im Quartal neue Rekruten bekamen, die alle eine Eingangsuntersuchung über sich ergehen lassen mussten, und die dann nach drei Monaten wieder abgeschleust wurden. Zudem kam natürlich auch das Stammpersonal in die Sprechstunde, jedoch hatten wir am meisten mit den jungen Rekruten zu tun. Nicht selten kam ich morgens zum Dienst und es standen bereits etwa 100 Neukranke im Gang.

Zu Beginn ging ich noch von reinem Zufall aus, dass es Tage gab, an denen wir uns vor Krankmeldungen kaum retten konnten, und Tage, an denen wir kaum einen Patienten zu Gesicht bekamen. Doch durch die guten Verbindungen zu den Kompaniechefs und Ausbildern und Hinweisen meines Sanitätspersonals war dann auch mir der Zusammenhang zum Dienstplan recht schnell klar. Wenn auf dem Dienstplan der Wehrpflichtigen „Marsch“, „Hindernisbahn“, „Übungsplatz“ oder gar „Biwak“ auftauchte, stieg die Zahl der Erkrankten plötzlich um ein Vielfaches an. Dagegen am Freitag, vor dem ersehnten Wochenende, war das Wartezimmer überwiegend gähnend leer. Dies hatte immerhin den Vorteil, dass auch wir, wenn wir auf den Dienstplan der kommenden Woche schauten, planen konnten.

Einfallsreiche junge Männer

Hier war nicht nur medizinisches Geschick gefragt, sondern manchmal auch detektivisches, denn die jungen Männer waren teilweise sehr einfallsreich, um als krank durchzugehen und änderten heimlich die gemessene und notierte Temperatur auf ihrem Laufzettel, oder lasen sich vorher die abenteuerlichsten Symptome im Internet an. Viele jedoch brauchten auch einfach nur jemanden, der ihnen zuhörte und Mut zusprach, denn manche der jungen Rekruten waren das erste Mal aus dem heimatlichen Umfeld gerissen, und das größtenteils noch unfreiwillig.

Besonders gerne erinnere ich mich an die Aufenthalte als Schießarzt in Stetten am kalten Markt. Hier hatten wir unser Sanitätsgebäude, in dem wir untergebracht waren. Gerne kamen aber Kameraden aus der Truppe und saßen abends mit uns zusammen. Wir grillten und redeten bis in die Nacht und es herrschte eine gute Stimmung und Kameradschaft. Von einem schweren Schießunfall blieben wir zudem stets verschont.

Einsatz im Ausland

In meiner Truppenarztzeit kam zudem im Jahr 2009 der Marschbefehl für den ISAF-Einsatz in Afghanistan. Die Anreise trat ich gemeinsam mit unserer Zahnärztin an, die in Kunduz eingesetzt werden sollte, ich in Mazar-e-Sharif. Unser Spieß fuhr uns nach Köln zum Flughafen und ich erinnere mich bis heute gut an den rührenden Abschied. Dass meine Kameradin mit mir flog, empfand ich als sehr tröstlich, auch, wenn sich unsere Wege dann trennten. Eingesetzt war ich zunächst als Leiter der Rettungsleitstelle in Mazar-e-Sharif, was für zweieinhalb Monate geplant war. Ich arbeitete mit Soldaten aus den verschiedensten Ländern zusammen und wir koordinierten die Rettungskette, was mir viele neue Erfahrungen bescherte und ich sehr viel lernen und mitnehmen konnte.

Nach fast fünf Monaten wieder zurück

Vor allem lernte ich tolle Menschen kennen und echten Zusammenhalt. Als sich der Einsatz dem Ende nähern sollte, erfuhr ich, dass auf einer anderen Stelle jemand ausgefallen war und ich konnte nicht, wie erhofft, nach Hause fliegen, sondern wurde auf die vakante Stelle gesetzt. Nun war ich, da ich auch als Rettungsmediziner ausgebildet wurde, als BAT (beweglicher Arzttrupp) mit der Quick reaction force unterwegs. Dies bedeutete, dass wir uns meistens, auch längere Zeit am Stück, außerhalb des Lagers aufhielten und verschiedenste Aufträge erfüllten.

Mit dieser Zeit verbinde ich eine Fülle an Erfahrungen, die sicherlich nicht alle schön waren, jedoch dazugehörten. Aber ich verbinde mit dieser Zeit eine Kameradschaft, die ich so nur im Einsatz erleben durfte. Sehr gefreut habe ich mich, als ich bei einem Zwischenstopp im Lager in Kunduz die Zahnärztin aus Mengen wiedergetroffen habe. Als ich nach insgesamt fast fünf Monaten endlich nach Hause fliegen durfte, wurde ich von meinem Mann abgeholt, jedoch ließ mein Spieß es sich nicht nehmen, ebenfalls zum Flughafen zu kommen.

Überrascht von Schließung

Nach dem Einsatz verbrachte ich noch einige Monate in der SanStaffel in Mengen. Die Truppenarztzeit war eigentlich für drei Jahre vorgesehen, jedoch wurde ich schwanger und ging nach etwa zwei Jahren in den Mutterschutz. Nach der Elternzeit konnte ich leider nicht mehr dorthin zurückkehren, da beschlossen wurde, dass der Standort Mengen Hohentengen geschlossen wird. Dies überraschte nicht nur mich, da die Kaserne bis zum Jahre 2011 kostenaufwendig saniert worden war und auch wir eine neu sanierte SanStaffel nutzen durften.

Ehemalige erinnern sich

Eine ganz besondere Erinnerung war 2009 ein Treffen ehemaliger Soldaten aus Mengen Hohentengen, das in der Oberschwaben-Kaserne stattfand. Es war das Ehemaligentreffen der Kameraden meines Vaters. Hier konnte ich all die Menschen kennenlernen, von denen er bereits so viel erzählt hatte.

Ich hörte diesen Herren, die alle eine Generation älter waren als ich, so gerne zu und sie waren an diesem Wochenende in Mengen genauso „Zuhause“ wie ich auch. Ich lernte auch ihre Ehefrauen kennen, die natürlich auch ihre Geschichten zu erzählen hatten und ich hielt einen kurzen Vortrag über Frauen bei der Bundeswehr, was der Generation meines Vaters ja noch völlig fremd war. Bis heute bin ich beeindruckt von diesen Kameraden, die stets im Kontakt geblieben sind und eine ganz besondere Kameradschaft pflegen.

Meine Zeit im wirklich wunderschönen Oberschwaben in Mengen, Hohentengen war vor allem durch viele gute Kameraden und Bekanntschaften, auch mit zivilen Mitarbeitern, geprägt. Die Herzlichkeit und die Hilfsbereitschaft der Menschen hat uns auch an arbeitsreichen und stressigen Tagen geholfen, den Humor und die Freude am Dienst nie zu verlieren. Als Ärztin bin ich hauptsächlich durch das Krankenhaus geprägt. Die Zeit in der Truppe und gerade in einem Ausbildungsregiment war gerade deswegen besonders lehrreich und ich konnte für meine gesamte Dienstzeit viel mitnehmen.

Herzlichen Dank für die gute Zeit in Mengen Hohentengen an alle meine Kameradinnen und Kameraden und alle Wegbegleiter.