Birkenhof kehrt schrittweise zum Normalbetrieb zurück

Nach einer dreimonatigen Zwangspause konnte der Birkenhof in Ennetach seinen Betrieb in kleinem Umfang wieder aufnehmen. Michaela und Henning Roese bieten Reittherapie und vielfältige Reitkurse an, beherbergen Pensionspferde und sind bei Reitbegeisterten auch über die Kreisgrenzen hinweg bekannt. Ferienfreizeiten und Kurse für externe Reitschüler können aber zunächst aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht angeboten werden.

Zumindest die Reitschüler, deren Pferde auf dem Birkenhof untergebracht sind oder die über Reitbeteiligung am Unterricht und Hofprogramm der Roeses teilnehmen, können wieder ihrem geliebten Hobby nachgehen. „Darüber sind wir wirklich überglücklich“, sagt Michaela Roese. Die Kinder und Jugendlichen, die in ihrer Freizeit oft gern den ganzen Tag auf dem Hof verbringen, würden die Pferde und Ponys selbst versorgen und somit Verantwortung übernehmen, die ihnen auch in anderen Lebensbereichen helfe.

Die Corona-Pandemie habe diese Idylle drei Monate regelrecht lahm gelegt. Erst nach und nach nahmen die Roeses, orientiert an den vom Land Baden-Württemberg vorgegebenen Hygienevorschriften, ihren Regelbetrieb in Kleingruppen wieder auf. Nach und nach stellte sich wieder so etwas wie ein alltägliches Leben auf dem Birkenhof ein. „Dennoch setzen wir mit unterschiedlichen größeren Veranstaltungen in diesem Jahr aus“, sagt Henning Roese. Die bei den Nachwuchsreitern beliebte Stallolympiade, zu der auch die Familien mit eingeladen werden, und Stallübernachtungen werden nicht stattfinden. „Manchmal ist weniger aber auch mehr“, versucht Henning Roese die positive Seite der Beschränkungen zu sehen. „Man fokussiert sich wieder auf das Wesentliche und kann die Dinge, die man genießen darf, besonders wertschätzen.“ Dies stimme ihn auch nachdenklich, denn reduziere man die große Vielfalt, steige unweigerlich die Qualität der übriggebliebenen Angebote. „Ferienfreizeiten und Kurse für externe Reitschüler dürfen wir derzeit noch nicht wieder anbieten“, sagt Michaela Roese. „Wir sind aber optimistisch, dass wir im Laufe des Jahres das eine oder andere Angebot wieder aufnehmen dürfen.“

Gerade während der dreimonatigen Auszeit, in der keine Kurse stattfinden konnten, hätten die Eltern der Reitschüler dem Birkenhof gegenüber eine kaum für möglich gehaltene Solidarität gezeigt. „Wir erfuhren eine enorme Wertschätzung von vielen Seiten“, erzählt das Ehepaar Roese. So haben rund 95 Prozent der Eltern ihren monatlichen Beitrag verlässlich weiter überwiesen, obwohl kein Unterricht stattfand, und so wesentlich zum Erhalt des Hofes sowie der Weiterversorgung der Tiere beigetragen. „Das hat uns sehr beeindruckt und wir möchten den Familien für die unkomplizierte und zuvorkommende Unterstützung von Herzen danken“, sagen sie. Eine Woche Betriebsferien wurde kurzerhand gestrichen, um auch während den Schulferien die Kinder und Jugendlichen in Kleingruppen mit Ausritten zu erfreuen. Ein großes Dankeschön sprechen die Roeses auch ihrem kleinen Team von zuverlässigen Helfern und Unterstützern aus, das von ihnen liebevoll das „Birkenhofteam“ genannt wird. Gemeint sind junge Erwachsene und Pferdebesitzer, die Familie Roese in dieser schweren Zeit tatkräftig unterstützten. Großen Wert legt das Birkenhofteam jetzt auf die Einhaltung der Hygienevorschriften. „Bei Ausritten unserer selbstständigen Jungreiter legen unsere Pferdebegleiter nur bei außergewöhnlichen Vorkommnissen Hand am Halfter an“, sagt Michaela Roese. „Schritt für Schritt“ wolle man zur Normalität vor Corona zurückkehren. „Wir richten uns dabei selbstverständlich nach den Landesvorgaben und freuen uns über jeden Tag, der unsere Arbeit mit Menschen und unseren Tieren erlaubt.“