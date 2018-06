Sich lebenslang zu bilden gehört immer mehr zu einem geglückten Lebensentwurf. Junge Mütter gehen abends in die Volkshochschule, Senioren schreiben sich an der Universität ein. Bildung hat viele Gesichter bekommen. SZ-Mitarbeiterin Vera Romeu sprach darüber mit der Geschäftsführerin des Evangelischen Bildungswerks Oberschwaben Brunhilde Raiser.

Warum mischen sich Kirchen in die Bildungsarbeit ein?

Kirchen haben in Baden-Württemberg einen Auftrag, sind vertraglich verpflichtet und berechtigt, wie Volkshochschulen Bildungsinhalte zu vermitteln. Die Württembergische Landeskirche hat diese Aufgabe ernst genommen und daher gibt es Einrichtungen wie in unserer Region das Evangelische Bildungswerk Oberschwaben. Ziel ist, den Menschen Gelegenheit zu geben, sich mit Fragen auseinander zu setzen und in einem Prozess Antworten zu finden.

Wie sieht Bildungsarbeit konkret aus?

Es gibt die klassischen Formate wie Gemeindeabend, Vortrag, Seminar, Diskussionsrunde oder Workshop. Die Themen sind aus dem Leben gegriffen, aus der Region heraus formuliert: Es geht beispielsweise um alt werden, um Organspende, um die Veränderungen, wenn Kinder aus dem Haus gehen, aber auch um Fragen wie „Brauchen wir eine Rüstungsindustrie am Bodensee?“, also brennend aktuelle politische Fragen oder auch: „Was bedeutet Taufe?“

Was ist neu an der Gestaltung von Bildungsarbeit?

Die klassischen Formate haben weiterhin ihre Interessenten, doch spüren wir, dass Menschen ganzheitlicher denken und fühlen wollen. Worte sprechen den Geist an, zusätzlich sprechen wir nun die Sinne mit Musik, Filmen, Gedichten, Essen und Bewegung an. Deshalb werden neuerdings bewusst zum Beispiel Wanderungen angeboten und zunehmend begehrt sind Bildungsreisen mit dem Bus.

Und wer fährt bei solchen Reisen mit?

Ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Motiven. Woran wir bewusst arbeiten ist, das Reisen einem breiteren Spektrum der Gesellschaft anzubieten. Ganz gelingt es uns noch nicht, reisen ist immer mit Kosten verbunden. Manche Teilnehmer lassen es sich schenken, Kinder beschenken ihre Eltern, weil sie wissen, dass eine Busreise ein geschützter Raum ist: Man ist nicht allein, man isst in Gesellschaft, man lernt neue Leute kennen, man teilt die Freuden der Entdeckungen. Man muss aber nicht immer in der Gruppe sein, es gibt Zeiten, in denen jeder sich auch ein wenig zurückziehen kann, um zu genießen, nachzudenken oder einfach auszuruhen. Und noch eins, man muss nicht evangelisch sein, um teilzunehmen: Verschiedene Sichten bereichern die Auseinandersetzung mit den Themen, die man gerade auf Reisen vertieft besprechen kann.

Zwei Busreisen werden in diesem Jahr vom Evangelischen Bildungswerk Oberschwaben angeboten: „Auf Luthers Wegen zum Dresdner Barock“ vom 5. bis 11. August. Die Reise führt von Eisenach, Wartburg, Wittenberg, Erfurt nach Dresden, Meißen, Moritzburg und Pillnitz. Vom 26. Oktober bis 3. zum November findet die Flug- und Busreise nach Spanien, in das eindrucksvolle und abgelegene Landesinnere in die Extremadura, statt. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0751/41041.