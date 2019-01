Biberexperten stellen mögliche Maßnahmen vor

Der Biberbeauftragte Gunnar Hornstein hat im Gasthaus Greutle in Blochingen einen Vortrag über den Biber gehalten. Auf Einladung der Grünen aus Mengen, Hohentengen und Scheer waren rund 40 Besucher gekommen. Karl Zachmann, Biberbeauftragter vor Ort, war ebenfalls da. Die Diskussion war spannend und konstruktiv. Landwirte und Biberbeauftragte arbeiten seit Längerem zusammen, um sich die Landschaft mit dem Biber zu teilen. Es gibt immer noch offene Fragen, die politisch gelöst werden sollten. Erika Rimmele-Laux und Ina Schulz werden sie nach Stuttgart in die Regierungspartei weitergeben. Sie luden am Ende der Veranstaltung Interessierte ein, die gerne bei den Kommunalwahlen kandidieren möchten, sich zu melden. Die Grünen möchten sich im Mai mit einer eigenen Liste zur Wahl stellen.

Erika Rimmele-Laux sagte zu Beginn, die Grünen wollten an diesem Abend ein aktuelles Thema ansprechen. Der Biber gestalte seine Landschaft und komme somit in Konflikt mit dem Menschen. Biberberater Hornstein erklärte, was der Biber für ein Tier ist, wie er sich am Wasser verhält und warum er unter so hohem Schutz steht. Das Verhalten des Bibers gut zu verstehen sei wichtig, um mit der Landwirtschaft präventiv arbeiten zu können und bei Schäden Lösungen zu entwickeln.

Der Biber ist Vegetarier und fällt Bäume, um die Kronen zu fressen. Er frisst auch Mais, Zuckerrüben und Weizen. Er ist eher nachtaktiv. Er lebt am Wasser und baut seine Burg ins Ufer hinein. Dabei unterhöhlt er den Uferstreifen, was für die Landwirte gefährlich ist, wenn sie mit Fahrzeugen darüberfahren. Sie drohen einzubrechen. Der Biber staut Gewässer an, um seine Burg zu schützen, das vernässt Wiesen und Äcker und macht sie unbewirtschaftbar.

Doch mache der Biber nicht nur Probleme, sondern bringe auch hohen Nutzen, betonte Hornstein. Er renaturiere kostenlos die Gewässerläufe. Er verbinde Biotope, schaffe Feuchtgebiete. Seine Dämme seien Wasserfilter, er verbessere den Wasserhaushalt. Er schaffe dezentrale Rückhaltebecken als natürlichen Hochwasserschutz. Er sei eine Schlüsselart für den Wiederausbau der Artenvielfalt. „Das Artensterben ist in unserer Landschaft eine folgenreiche Katastrophe“, so Hornstein.

Der Biber bekommt zwei bis drei Junge im Jahr. Die Familie besteht aus Eltern, zweijährigen Bibern und den ganz jungen. Nach zwei Jahren verjagen die Eltern gewaltsam die Zweijährigen, die sich dann ein neues Revier erkämpfen müssen. Wenn die Gewässer in einer Region gesättigt sind, dann sterben die Jungtiere, weil sie keinen Platz finden. Die Biberpopulation wachse somit nicht ins Unendliche. In Baden-Württemberg sei aber noch Platz, die Population werde weiter anwachsen, prognostizierte Hornstein.

Er berichtete, dass er von Bürgern und Landwirten angerufen werde, wenn es zu Konflikten käme. Biber in einer Wohnbebauung, das gehe gar nicht, hier werde zügig gehandelt. Auf landwirtschaftlichen Flächen werden Kompromisse entwickelt. Es gebe eine Vielfalt an Maßnahmen: Bäume bekommen Schutzgitter, Äcker werden umzäunt, Dämme zum Teil abgetragen und Grabsperren eingebracht. Mit Landwirten werden Entschädigungsverträge geschlossen. Es seien aber immer Einzelfalllösungen, weil der Biber in der Landschaft leben soll.

Ina Schulz moderierte die rege Diskussion. Landwirte kritisierten, dass keine Ökopunkte für den Ausgleich von Baumaßnahmen generiert werden, wenn der Biber schon da ist. Hornstein berichtete, dass derzeit an einer Novellierung dieses Gesetzes gearbeitet werde. Landwirte machten Vorwürfe: Die Eigentümer der Flächen werden ohne Entschädigung enteignet, weil die Flächen nicht mehr nutzbar sind, wenn der Biber sie erobert hat. Hornstein gab ihnen recht, relativierte jedoch: Das Eigentum bleibe, die Nutzung sei eingeschränkt.

Es kamen die lokalen Probleme am Färberbach, am Friedbergerbach zur Sprache. Zachmann berichtete, dass Bauhofleiter, Biberbeauftragte, Landwirte und Bürger im engen Kontakt stehen, nachhaltige Lösungen entwickeln und sie gemeinsam umsetzen. Er bat darum, dass ihm die aktuellen Fälle zügig gemeldet werden und Betroffene einen Ortstermin vereinbaren.