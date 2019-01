Biberbeauftragter ist in Blochingen zu Gast

Die regionalen Grünen aus Mengen, der Göge und Scheer laden interessierte Bürger herzlich zum zweiten Bürgerstammtisch am Mittwoch, 16. Januar, um 19.30 Uhr ins Wirtshaus Greutle nach Blochingen ein. Diesmal möchten Erika Rimmele-Laux, Philipp Hierlemann, Ina Schultz und Susanne Petermann-Mayer über ein aktuelles Thema sprechen. So ist in den letzten Jahren auch in unsere Raumschaft der Biber eingewandert und an der Donau und anderen Gewässern heimisch geworden.

Was aus Sicht von Naturschützern und Gewässerökologen ein Segen ist, stellt die Menschen vor Ort und auch die hiesige Politik vor große Herausforderungen. „Wir Grüne wollen unsere Politik des Gehörtwerdens ernst nehmen und mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen“, heißt es in der Einladung. Gunnar Hornstein, Biberbeauftragter für den Landkreis Sigmaringen, wird einleitend einen Impulsvortrag halten. In der anschließenden Diskussionsrunde sollen die Bürger die Gelegenheit bekommen, aktuelle Fragen und Probleme zu besprechen. „Wir freuen uns schon heute auf eine rege Diskussion und interessante Gespräche, die auch aufzeigen sollen, welche Möglichkeiten wir Bürger vor Ort kommunalpolitisch haben“, heißt es weiter.