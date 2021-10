Bewegungslandschaft soll dieses Jahr fertig werden

Die Mitglieder des Fördervereins der Ablachschule haben in der Hauptversammlung Mirco Alexander als ihren Vorsitzenden wiedergewählt. Aus dem Vorstandsgremium verabschiedet wurde Heinz Stark-Frick, der sich nicht mehr zur Wahl für ein Amt stellte. Coronabedingt sind fast alle Aktivitäten des Vereins im Jahr 2020 ausgefallen, die Mitglieder blicken aber optimistisch nach vorn.

Nach entsprechend kurzen Berichten zum Jahresrückblick und zum Kassenstand und der Entlastung des Vorstands konnte Thorsten Reisch die Wahlleitung übernehmen. Da sich kein weiterer Bewerber um das Amt des Vorsitzenden bemüht hatte, dankte Frau Kempf als Schulleiterin der Ablachschule Mirco Alexander nicht nur für seine Bereitschaft erneut zu kandidieren, sondern vor allem auch für die großartige Arbeit und Zusammenarbeit für und mit der Ablachschule in den vergangenen Jahren. Ohne sein Engagement und die Arbeit vieler ungenannter Helfer und Helferinnen wäre das Großprojekt „Bewegungslandschaft an der Ablachschule“, das noch in diesem Jahr mit dem letzten Bauabschnitt fertiggestellt werden soll, nicht zu stemmen gewesen.

Bei der Wahl wurde Mirco Alexander als „alter und neuer“ Vorsitzender ins Amt gewählt, Manfred Heim als sein Stellvertreter wiedergewählt, ebenso Rainer Schmidt als Kassierer und Stefanie Klein als Schriftführerin. Als Beisitzer wurden Gudrun Kempf, Ina Schütz und Florian Huber wiedergewählt. Als Beisitzerin wurden außerdem Anja Lattermann neu ins Amt gewählt. Heinz Stark-Frick, der mehr als zehn Jahre dem Vorstand angehörte, wollte sich altersbedingt nicht mehr aufstellen lassen. Damit verliert der Förderverein eine „Institution“ in Mengen. Mirco Alexander erinnerte sich, dass er schon als kleiner Bub neben Heinz Stark-Frick stand und dieser ihn ein Leben lang begleitet habe. Stark-Frick sei seit fast einem halben Jahrhundert in Mengen ein geschätzter Ratgeber, nicht nur bei schulischen Belangen. Und da er die Ablachschule auch jahrzehntelang als Schulleiter führte, wird der Kontakt zur Schule auch mit seinem Austritt aus der Vorstandschaft nicht abreißen. Dies ließ Stark-Frick auch deutlich so verlauten.

Der Förderverein der Ablachschule konnte im Kalenderjahr 2020 coronabedingt nur an einer Aktion teilnehmen: dem traditionellen Weihnachts-Plätzchenverkauf, der im letzten Jahr dankenswerterweise in die Weihnachtskisten der Stadt Mengen wanderte. Mit dem Abflauen der Pandemie hofft der Förderverein auch wieder auf viele altbekannte Aktionen und hoffentlich auch einige neue. Die erwirtschafteten Gelder werden dieses Schuljahr vor allem in den letzten Bauabschnitt der Spielgeräte auf dem Pausenhof fließen. Ebenso werden wiederkehrende Ereignisse, wie zum Beispiel Kinderpunsch am Winterfitnesstag, ein Nikolausgruß, regelmäßige Bücherspenden für die Schulbücherei und die laufenden Betriebskosten für den Wasserspender, vom Förderverein der Ablachschule gefördert oder komplett finanziert.