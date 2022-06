Deutlich zu viel Alkohol hat offenbar der Fahrer eines Transporters getrunken, der am Sonntag von der Polizei in der Riedlinger Straße angehalten wurde. Wie die Polizei meldet, ergab eine Messung der Atemalkoholkonzentration bei dem 30-Jährigen mehr als zwei Promille. Die Polizisten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.