Betrunkene widersetzen sich und verletzen Polizisten

Eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen wurde am Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr in der Pfarrstraße in Mengen gemeldet. Die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau trafen zunächst einen 31-jährigen Betrunkenen an, der leicht verletzt war. Gegen die weiteren Maßnahmen der Polizisten wehrte sich der Mann aktiv, so dass er letztendlich in Gewahrsam genommen werden musste.

In die polizeilichen Maßnahmen mischte sich ein 29-jähriger, angetrunkener Mann ein und störte diese erheblich. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, den er nicht befolgte. Auch er widersetzte sich der Polizei und musste in Gewahrsam genommen werden.

Resultat des Einsatzes waren zwei leicht verletzte Beamte und Anzeigen wegen Widerstandshandlung und Beleidigung gegen die beiden uneinsichtigen Männer.