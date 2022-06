Betrunkene Frau tritt und spuckt nach Polizeibeamten

Eine stark alkoholisierte 42-jährige Frau hat sich am Freitagnachmittag am Bahnhof in Mengen aufgehalten. Da sie laut Polizeibericht immer wieder in Richtung Bahnsteigkante ging, obwohl ein Zug gerade anfuhr, verständigte ein Zeuge die Polizei.

Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau konnten die Frau dann bei einem nahegelegenen Lebensmittelmarkt antreffen. Aufgrund ihres Zustandes wurde sie in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte sie die Beamten und trat nach ihnen, wobei eine Beamtin leicht an der Hand verletzt wurde. Schließlich musste die Frau von den Beamten in das Streifenfahrzeug getragen werden, dabei spuckte sie in Richtung der Beamten.

Weiter äußerte sie, sich etwas antun zu wollen, worauf sie in eine Spezialklinik verbracht wurde. Gegen sie wird jetzt wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt.