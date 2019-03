Besucher sind von Friedensmesse ergriffen

Der Kirchenchor Einhart hat die Friedensmesse „Ethno-Mass for Peace“ von Lorenz Maierhofen in der St. Ulrichs Kirche gesungen und aus diese Weise ein Stückchen Frieden gestiftet. Eine weitere Aufführung findet am Sonntag, 24. März, um 18 Uhr in der St. Pankratiuskirche in Ostrach statt.

Die Messe besteht aus Liedern, in denen Texte von großen Friedenspersönlichkeiten eingesprochen werden. So entstehen zwei Ebenen: die gesungene und die gesprochene. Die Textur dieser Aufführungspraxis ist von großer Dichte und eindrucksvoller Intensität. Der große Einharter Chor hat unter der Leitung von Stefany Wohlfahrt einen Friedensstern im Musik-Himmel der Region zum Leuchten gebracht. Pfarrer Meinrad Huber feierte die Messe, so wurde der Abend zu einem intensiven Friedensgebet, das tief aus der Seele kam. „Die Sorge um den Frieden im Großen und im Kleinen beschäftigt viele Menschen“, sagte Pfarrer Huber.

Vom Frieden zu singen ist, ein Stück Frieden schaffen. Maierhofen bedient sich in seiner Ethno-Messe einer musikalischen Welt-Sprache und internationaler Friedenssätze. Damit hat er ein geheimnisvolles Stück Musik geschaffen, das Texte und kirchlichen Ritus miteinbezieht. Gottesdienst zu feiern, in der Gemeinschaft den Frieden herbeizusehnen und das Emotionale der Musik zu spüren, dieser Dreiklang machte das Erlebnis in der St. Ulrich Kirche aus. Stefany Wohlfahrt, der Projekt-Chor, Pianist Rainer Strobel und Franz Wohlfahrt an den Percussions haben mit ihrer Darbietung die Gottesdienstbesucher sehr beeindruckt.

Pfarrer Huber sagte: „In Wort und Lied wollen wir den Frieden zum Fassen kriegen, ihn aufgreifen und verinnerlichen.“ Aus dem Gottesdienst solle man anders herauskommen wie man hineingegangen ist. Das „Ita Missa est“ am Ende des Gottesdienstes bedeute, dass Christen gesandt sind und einen Auftrag haben, der sichtbar und hörbar sei. In Frieden mit seinem Nachbar und mit sich selbst zu sein, sei der innere Gedanken dieses Gesandt-Seins. Pfarrer Huber las die Bergpredigt als Evangelium und setzte Friedensmaßstäbe für diese Tage.

Emotionaler Gospel

Der Chor sang eindrucksvolle Lieder, ein Chormitglied sprach in das Singen den Friedenstext hinein. Das Lied „Oh burden down, my Lord“ begann mit den dunklen Stimmen der Männer und entfaltete eine schöne Kraft. Von Oscar Romero wurde ein Auszug aus der Predigt, die er am Tag vor seiner Ermordung gehalten hatte: „Gott beende die Unterdrückung, Gott befehle Licht“. Den Gospel aus Uganda „Singa Jesus Singa“ gestaltete Chorleiterin Wohlfahrt emotional und man spürte das innere Engagement der Sänger. Genau kontrollierte Volumina und die schöne Dynamik rissen die Herzen mit. Und das Zitat von Martin Luther King „Dunkelheit kann nur mit Licht vertrieben werden“ berührte. Das Lied „Kezheguin“ war ein so sanftes Singen, fast wie ein musikalisches Streicheln. Die Percussions pochten dunkel wie ein Herz. Das Singen verlangsamte den Atem, entschleunigte die Seele, das Lied atmete Frieden. Der Text von Erzbischof Desmond Tutu „Wir sind Werkzeuge des Friedens“ drang in dieses Pochen ein.

Der Gospel „The River is flowing“ war voller Intensität des Klanges, voller Andacht. Der Chor entfaltete sich klangvoll, Singen wurde zum Gebet. Das gab dem Text des Häuptlings Seattle „Die Erde gehört nicht den Menschen, der Mensch gehört zur Erde“ eine besondere Tiefe.

„Sana, sananina“ wurde zu einem erhebenden Lobpreis mit solistischem Jubeln. Worte des Papstes in Lampedusa erhoben sich wie Meilensteine. Und voller Dynamik erklang das „Kuwate“, das der Chor souverän darbot. Der Text von Adolfo Perez Esquivel „In einer Welt ohne Seele gibt es keine Menschen, sondern nur Märkte“ machte bewusst, wie wichtig der geteilte und verbindende Frieden ist. Nach einem gemeinsam gesungenen Lied gab es tosenden Applaus für den Chor, für Stefany Wohlfahrt, die Instrumentalisten und Pfarrer Huber.