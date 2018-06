Besucher nehmen Nudeln eimerweise mit heim

Das Nudelhausfest beim Gaggli-Nudelhaus in Ennetach hat am Samstag viele Besucher angezogen. Vor allem Familien nutzen das schöne Angebot an Unterhaltung, Kunsthandwerk und Bewirtung. Der Rundgang war für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen spannend und unterhaltsam. Höhepunkt war der Auftritt der Schlagerstars Anita und Alexandra Hofmann am Abend: Sie brachten Schlager und Herzlichkeit auf die Bühne. Es herrschte bei hochsommerlicher Wärme beste Stimmung. Das große Gaggli-Team und alle Helfer waren dabei exzellente Gastgeber.

Auf dem Festplatz gab es viel zu sehen und zu erleben. Die Kinder bangten und lachten mit dem Seppel, der mit einer Stinkmorchel den bösen Zauberer Zwackelmann vertrieb. Das Kasperletheater auf der Gaggli-Bühne übte eine große Faszination aus. Unter einem Pavillon saßen Frauen, die den Kindern das Gesicht schminkten. Die Kinder waren begeistert. Sie warteten mit Geduld und schauten zu. Der Stand mit Popcorn, Süßigkeiten und Eis war gut besucht und die aufgebauten Spielstationen kamen bei den Familien gut an. Im hohen Gerätewagen der Ennetacher Feuerwehr nahmen die Kinder begeistert Platz.

Natürlich waren die Gaggli-Nudeln sehr begehrt. Im Laden kauften die Besucher sehr viel ein, am Nudelhausstand wurden die Nudeln eimerweise mitgenommen. Manche nahmen gleich mehrere mit. „Ich muss morgen auf einen Geburtstag, das ist doch das beste Geschenk“, freute sich ein Besucher und hob zwei Eimer und eine große Tasche hoch. Die frisch gekürte Spätzle-Königin Sarah Kessler hatte ihren ersten offiziellen Auftritt und vermittelte mit einem überzeugenden Lächeln die Begeisterung für Gaggli-Spätzle und Nudeln.

Hochwertiger Markt

Auf der Bühne wechselte sich die Unterhaltung ab. Tanzgruppen mit beschwingten Choreografien traten auf und bekamen sehr viel Applaus. Der Kunsthandwerkermarkt bot hochqualitative und schöne Ware an. Es gab Hüte, Seifen so schön wie Pralinen, Linsen aus Ostrach, Ledertaschen, Schmuck, Holzenten, geschmackvolle Dekoration für Haus, Terrasse und Garten.

Der Auftritt von Anita und Alexandra Hofmann aus Meßkirch war sehr erwartet worden. Rund um die Bühne waren alle Plätze belegt. Schon vor zwei Jahren sind sie da gewesen und haben die Nudel-Fans begeistert. Sie wurden wieder mit jubelndem Applaus empfangen und starteten mit dem Lied „Hier und jetzt“ und alle klatschten mit. „Wie macht ihr das: das zwölfte Fest in Folge mit bestem Wetter?“, riefen die Sängerinnen der Familie Buck zu. Dann ging es weiter, voller Power mit dem Lied „100 000 Volt“.

Passend zum Wetter sangen sie das mitreißende Lied „Ich knipse den Sommer wieder an“. Anita und Alexandra forderten ihre Fans auf, sich der Bühne zu nähern. „Wir brauchen Hautkontakt“, sagten sie humorvoll. Und es wurde zur spontanen Party, die alle mit dieser Herzlichkeit verband. Sie holten schließlich auch die Familie Buck auf die Bühne.