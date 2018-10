Bernhard Bitterwolf gibt dem Publikum zehn Gesundheitstipps

Auf Einladung des Hospizvereins ist der schwäbische Kabarettist Bernhard Bitterwolf am Mittwochabend im Bürgerhaus in Ennetach aufgetreten. Rund 70 Besucher ließen sich nach der Hauptversammlung des Vereins von ihm unterhalten.

Brunhilde Raiser, die Vorsitzende des Hospizvereins, freute sich, dass so viele gekommen waren. Es sei bereits Tradition, dass neben der Versammlung eine öffentliche Veranstaltung stattfinde. Eigentlich sei ein theologischer Vortrag vorgesehen gewesen, doch habe der Referent kurzfristig abgesagt. Dann habe sie Bernhard Bitterwolf angerufen, der sofort zugesagt habe. Sein Auftritt stand unter dem Titel „G’sond und gfräs“. Ob solche Veranstaltungen zum Hospiz passen, werde sie öfters gefragt, berichtete Raiser. „Ja, ja und nochmal ja“, sagte sie. In der Hospizarbeit gehören eine gewisse Heiterkeit und das Lachen dazu. Das Lachen tue den Menschen gut: sowohl dem, der gehen müsse, als auch den Angehörigen, die zurückbleiben. Sie warb für die Mitgliedschaft im Verein und bat um Spenden. Die Veranstaltung kostete keinen Eintritt.

Und so kam es zu einem überaus heiteren Abend mit Bernhard Bitterwolf. Auf ein Flipchart schrieb er nach und nach seine zehn Gesundheitstipps für das Publikum auf. Es waren rein schwäbische Tipps. Bitterwolf wandelte die einfachsten Gedanken zu einem lustigen Wortspiel um. In der Bibel stehe geschrieben „Geht hinaus und werden Licht“, diesmal hieße es am Ende der Veranstaltung beim Vorbeigehen an der Spendendose „Geht hinaus und werdet Scheinwerfer“. Bernhard Bitterwolf hat an diesem Abend die schwäbische Sprache zur Hochsprache erhoben. Er bezog das Publikum durchgehend mit ein, machte ein Miteinander daraus, das alle aufheiterte.

Der erste Tipp sei „Bewega!“ und schon hieß es für das Publikum aufstehen und mitmachen. Eine Übung, die auch das Köpfchen beanspruchte, wurde durchgeführt. Die drei, die diese Übung am besten meisterten, durften zu ihrem Entsetzen mit Bitterwolf musizieren. Das war der zweite Gesundheitstipp „Loosa!“, in sich hinein hören und merken, wenn der Körper ein bisschen Ruhe brauche. Bitterwolf stellte es so hin, als ob der Auftritt im Voraus mit den dreien abgesprochen gewesen wäre, was die verdutzten Gesichter der Ungewollt-Musiker heftig dementierten. Mit Kuaglocka wurde unter der Leitung Bitterwolfs gschellt und es ergab sich eine herrliche Melodie, die selbst die Musiker erstaunte. So sei nun das „Hospiz-Schellen-Trio“ gegründet, lachte Bitterwolf und der ganze Saal mit ihm.

Die weiteren Tipps waren „Schnaufa!“, „Essa!“, „Trenka!“, „Saua!“, „Schwätza!“, „Senga!“, „Mitanand!“ und „LMAA“ sprich „Lache mehr als andere!“. Es war alles gekonnt inszeniert und gesprochen. Es gab Lieder, Gedichte, Zungenbrecher, Witze: alles schwäbisch und humorvoll. Die Tipps waren ernst gemeint, aber heiter verpackt. Muße haben, in sich hinein hören, soziale Kontakte pflegen, sich Gutes gönnen, waren die Tipps für ein gutes Leben. Begeistert dankte das Publikum mit viel Applaus. Die schwäbischen Gesundheitstipps wirkten bereits.

Vorsitzende Brunhilde Raiser hat bei der Hauptversammlung des Hospizvereins Mengen ihren Bericht vorgelegt. Die Mitgliederzahl steige weiter, das sei eine gute Entwicklung, in einer Zeit, in der Vereine sich insgesamt schwer tun, stellte sie fest. Im vergangenen Jahr habe der Verein viel Unterstützung erfahren. Er habe sich mehrfach präsentieren können und man sei mit Bürgern ins Gespräch gekommen. Die Stadtkapelle habe für den Hospizverein ein Benefizkonzert gegeben. Immer sei es gelungen, Inhalte zu vermitteln und den Tod aus der Tabuzone herauszuholen. Das Gewinnen von aktiven Hospizbegleitern sei schwierig. Es seien immer wieder Interessentinnen da, aber das Team wurde noch nicht verstärkt. Raiser bat die Mitglieder, für diese Begleitung geeignete Personen aufmerksam zu machen.

In ihren Kassenbericht legte Katja Geiger-Weidlich die Zahlen offen. Sie freute sich, über ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr zu berichten. Es seien viele Spenden eingegangen, auch die Mitgliedbeiträge geben der Arbeit ein sicheres Fundament, erklärte sie. Vorsitzende Raiser verlas den Brief des Kassenprüfers Patrick Remensperger, der die Kassenführung lobte. Auch Manfred Moll lobte die Arbeit des Vorstands. Dass so viele Mitglieder zur Hauptversammlung gekommen seien, mache die Anerkennung für diese Arbeit deutlich. In Zukunft werde die Gesellschaft zunehmend von der Arbeit des Hospiz profitieren, weil viele ältere Leute ihre Angehörigen in entfernten Städte haben und die Unterstützung des Hospiz brauchen werden. Einstimmig wurde der Vorstand entlastet