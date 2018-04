Bereitschaft zur Blutspende lässt spürbar nach

Kritische und mahnende Töne sind bei der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Mengen zu hören gewesen. Die stellvertretende Bürgermeisterin Brunhilde Raiser stellte fest, dass in der Gesellschaft das Ehrenamt mehr und mehr auf dem Prüfstand stehe, weil das Interesse in der Bevölkerung, sich für das Allgemeinwohl zu engagieren, offensichtlich nachgelassen habe. Dies werde auch bei der Tatsache deutlich, dass immer weniger Menschen bereit seien, Blut zu spenden. Das ging nämlich aus dem Bericht des Vorstands hervor. Umso erfreulicher, dass beim DRK-Mengen eine hoffnungsvolle Nachwuchsarbeit zu verzeichnen ist: Derzeit umfasst die Jugendgruppe 28 Mitglieder, davon 19 im Alter von 6 bis 12 und neun zwischen 13 und 16 Jahren.

Bereitschaftsleiter Walter Boden ließ das vergangene Geschäftsjahr Revue passieren und sprach davon, dass dank einer fundierten und soliden Ausbildungsstrategie in der DRK-Ortsgruppe Mengen ein hochqualifiziertes Team im Sanitätsdienst agiere. Die Absicherung bei zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen wie den Mengener Heimattagen mit dem starken Unwetter im Einzugsbereich der Ablachhalle seien problemlos bewältigt worden. Rund 460 Menschen haben sich in 37 Wochenend-Lehrgängen in Erste-Hilfe-Kursen ausbilden lassen. Bei den vier Blutspendeaktionen, die 2017 durchgeführt wurden, sei allerdings ein deutlicher Rückgang der Spender zu verzeichnen gewesen.

Waren es 2016 noch 41 Hilfseinsätze vor Ort, stieg die Anzahl im zurückliegenden Jahr auf 81. Zehnmal wurde das DRK zu Brandeinsätzen gerufen und einmal zu einem Fall einer größeren Lebensmittelvergiftung. Bei der Fortbildung eigener Sanitätsdienste hat das DRK Mengen an zwei Katastrophenschutz-Übungen im Landkreis teilgenommen. Walter Boden wies auf eine MTF-Veranstaltung am 28. April im Bürgersaal Ennetach hin - MTF steht für Medical Task Forces - in deren Mittelpunkt Hilfseinsätze bei größeren Katastrophen steht. Kassenprüfer Christian Sauter bestätigte dem Kassierer Joachim Geiger eine einwandfreie Arbeit.

Schultz bleibt Vorsitzender

Bei den Wahlen wurde Mathias Schultz erneut als Vorsitzender bestellt, ebenso Kassierer Joachim Geiger und die beiden Kassenprüfer Gabriel Reiner und Bernhard Schaut. Bereitschaftsleiter Walter Boden und die Jugendrotkreuz-Leiterin Janina Lange gehören gleichfalls dem Vorstand an. Als Delegierte zur DRK-Kreisversammlung wählte die Versammlung folgende Mitglieder: Gaetano d Angelo, Gisela Förster, Tilman Kucher, Heike Löw, Kevin Lorenscheid, Gabriel Reiner, Iris Rieger, Ernst Rumpel, Christian Sauter, Simon Schaffer, Romy Welte und Frederic Werner. Ersatzdelegierte wurden Horst Haile und Bernhard Schaut.

Der DRK-Bereitschaftsleiter aus Hohentengen, Harald Kugler, lobte die gute Zusammenarbeit und bezeichnete das DRK Mengen als eine „schlagkräftige Gruppe“. Florian Pfau, Kommandant der Stadtabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Mengen, stimmte ihm darin zu und verwies auf ein Zeltlager der Jugendfeuerwehren vom 30. Mai bis 3. Juni in Mengen. Es werden dazu 500 Jugendliche erwartet. Die Ehrungen verdienter Mitglieder nahm Kreis-Bereitschaftsleiter Florian Neuefeind vor, darunter Irmgard Neudorfer, die es auf 45 Dienstjahre voller Aktivitäten und Einsatzwilligkeit brachte.