Beim Vesper über Sprachmoden reden

Mit seinen freitäglichen „Sprachplaudereien“ ist Rolf Waldvogel, der langjährige Ressortleiter Kultur der Schwäbischen Zeitung, ein Begriff im Oberland. Einige Kostproben aus seinem unlängst bei der Biberacher Verlagsdruckerei erschienenen Buch „Des Pudels Kern“ mit 80 neuen Texten aus dieser beliebten Kolumne gibt Rolf Waldvogel am Freitag, 23. November, um 19.30 Uhr im Mengener Gasthaus Sonne, Pfarrstraße 1, bei einer lockeren Runde mit Bewirtung. Daran aufgehängt werden Themen rund um unser heutiges Deutsch abgehandelt.

Warum wächst der Meerrettich nicht im Meer? Wieso ist Populismus ein fragwürdiges Schlagwort? Was bedeutet eigentlich Gemengelage? Wo liegt Bad Seven? Und was ist ein Gsälzbär? Seit 2006 greift Waldvogel in seinen SZ-Sprachplaudereien solche Fragen auf. Dabei geht er zum einen auf Grammatik oder Orthografie ein und streift die Problematik der Rechtschreibreform. Zum anderen widmet er sich dem Bedeutungswandel, dem Sprache unterliegt: Wie verändern sich Wörter, worauf gehen Redensarten zurück, wie kommen Sprachmoden auf, welche Rolle spielen Dialekte, welchen Einfluss haben Internet, Werbeslogans und Politikerjargon, aber auch fremde Sprachen wie Englisch als dominante Weltsprache? So spiegeln die Plaudereien nebenbei Sprachgeschichte und Sprachgegenwart zugleich.

Der ehemalige Kulturchef im Ruhestand sieht unsere Sprache derzeit unter einer Art Dauerstress. Daher rühre auch das verstärkte allgemeine Interesse, das ihr in der Gesellschaft gilt. Waldvogel: „Seriöse Auseinandersetzung mit diesem Phänomen ist also gefragt. Aber die Unterhaltung darf dabei nicht zu kurz kommen. Verbissene Sprachwächter gibt es genug. Ich zähle mich nicht dazu.“ Die Veranstaltung wird vom evangelischen Bildungswerk, der Volkshochschule Mengen und dem Geschichtsverein organisiert. „Das Format, die Lesung in einer Wirtschaft bei Speis und Trank stattfinden zu lassen, ist für uns neu“, sagt Brundhilde Raiser vom evangelischen Bildungswerk. „Aber ich bin sicher, dass es ein gemütlicher Abend wird.“