Beim Sommerfest zeigt sich der Zusammenhalt

In dieser Woche sind die Mitglieder des Musikvereins Weithart jeden Abend auf dem Festplatz in Rosna anzutreffen. Sie richten das große Festzelt ein, das bereits am Samstag aufgestellt worden ist. Am kommenden Wochenende findet nämlich das traditionelle Rosnaer Sommerfest statt. Parallel dazu lädt die Familie Kugler am Sonntagnachmittag auf ihren benachbarten Bauernhof zum Tag der offenen Tür ein (siehe oben).

Das Rosnaer Sommerfest gibt es seit über 50 Jahren. Angefangen hat es im Garten des Gasthauses Löwen. Das Gasthaus gibt es nicht mehr, aber der Erfolg des Sommerfestes bleibt ungebrochen. An die Anfänge erinnern sich nur die älteren Musikanten des Weitharter Musikvereins. Für die jüngeren gibt es das Fest schon ihr Leben lang und es ist das Highlight des Jahres. „Wir arbeiten das ganze Jahr an diesem Sommerfest. Jetzt sind wir beim Aufbau des Festplatzes. In Hintergrund bereiten wir schon das Sommerfest 2020 vor“, berichtet Sabine Decker, Mitglied des Vorstandes und zuständig für Öffentlichkeitsarbeit.

Das Sommerfest ist ein Wochenende voller Ereignisse im Zelt und auf dem Festplatz. Es beginnt am Samstagabend um 18.30 Uhr mit Programm vom Musikverein Hohentengen. Drei Stunden später betritt die schwäbische Elektrokapelle Gsälzbär die Bühne und wird bis weit in die Nacht hinein alle Altersklassen begeistern. „Die Band ist in der Region auf Jubiläumstour“, sagt Decker. Die Gsälzbären haben sich vor 30 Jahren gegründet und gelten als Schwaben-Rock-Legende.

Das Besondere am Rosnaer Sommerfest ist auch, dass am Sonntagmorgen der Gottesdienst im Zelt gefeiert wird. Pfarrer Meinrad Huber hat den Musikern sofort zugesagt, als sie ihn gefragt haben. Der Gottesdienst wird vom Rötenbacher Musikverein musikalisch begleitet. Anschließend spielen diese Musiker auch beim Frühschoppen. Zum Mittagessen servieren die Weitharter einen traditionellen Sonntagsbraten und alles, was klassisch dazugehört. Sonntagnachmittag spielt die Meßkircher Stadtkapelle zur Unterhaltung der Gäste. Abends ist ab 17.30 Uhr Stimmungsabend mit den Musikvereinen Stetten Hörschwag und Ostrach. „Es ist kein Wettbewerb, aber es wird Showeinlagen geben und wird allen sicher viel Spaß bereiten“, kündigt Decker an.

Am Montag wird das Sommerfest mit einem Feierabendhock ausklingen. „Der ist sehr beliebt, da kommen viele Firmen“, so Decker. Am besten sei es, wenn sich die Firmen anmelden: Dann werden sie extra begrüßt. Die Anmeldungen dafür nimmt Hans Wollwinder per Mail an veranstaltungen@weithart.de entgegen.

Musikalisch engagieren sich an diesem Nachmittag die Jugendlichen, sowohl die Flötenbande vom Musikverein Weithart, wie auch die Gemeinschaftsjuka Krauchenwies, in der die Weithart-Jugend mitspielt. Das Sterntaler Duo setzt ab 19 Uhr wieder den beschwingten Schlussakkord mit Tanzmusik. „Wir freuen uns auf ganz viele Leute, die Lust haben zu tanzen, und wünschen uns eine volle Tanzfläche“, lädt Decker ein.

Fest ist ein Stück Heimat

Doch jetzt heißt es in dieser Woche nochmal fest anpacken, um das Festzelt einzurichten und zu dekorieren. Denn die aufwendige Deko, die Alwin Dehne das ganze Jahr vorbereitet, gehört zu den Besonderheiten des Rosnaer Sommerfestes. Die 40 Musiker werden bei dem Fest-Wochenende von der gesamten Dorfgemeinschaft unterstützt. „Es sind 180 Arbeitsschichten. Das Fest könnten wir alleine gar nicht stemmen. Es geht nur mit dem Zusammenhalt und der gegenseitigen Unterstützung im Ort“, sagt Decker. Viele Helfer aus allen Musikanten- Familien, Nachbarschaft, Freundeskreis setzen sich für den Erfolg des Sommerfestes ein. „Es ist anstrengend, aber es macht so viel Spaß, zusammen das Fest zu stemmen.“ Und das Schönste sei am Montagabend. Da stelle sich das gute Gefühl ein: „Das haben wir wieder zusammen gemeistert.“ Das Sommerfest sei für alle ein Stück Heimat: Da kommen die Rosnaer, die auswärts leben, heim. „Wenn es nicht mehr wäre, würde allen etwas fehlen“, bringt es Sabine Decker auf den Punkt.