Beim Löwenfest schaut Blochingen aufs Jahr zurück

Das Löwenfest ist wieder ein voller Erfolg gewesen und die Spendenbereitschaft war entsprechend groß. „Wir haben den wunderbaren Betrag von 1555,74 Euro von den Besuchern bekommen“, freuen sich Organisator Wolfgang Kuchelmeister und das ganze Team. Sie haben den Gästen einen herzlichen Empfang bereitet und sie großzügig bewirtet. Julietta und Reinhold Knaus haben 640 selbstgemachte Frühlingsröllchen gebraten und mit einem Lächeln serviert.

„In Blochingen ist uns das Thema ,Gemeinschaft leben’ wichtig. Das Löwenfest hat dazu einen Grundstein gelegt, diese Gemeinschaft zu zu pflegen“, freute sich auch Ortsvorsteher Heiko Emhart am Festabend. Und wenn dann noch etwas Soziales daraus gemacht und Bedürftige unterstützt werden, dann sei es doch doppelt schön, sagte er.

Vieler Besucher drängten sich beim Fest zusammen. Die Frühlingsröllchen gingen reißend schnell weg, aber auch Gulaschsuppe Zopfbrot und Früchtebrot kamen gut an. Und der Punsch rundete den Genuss ab. „Wir haben so viele Helfer, die kommen und spontan fragen, wo sie uns unterstützen können“, sagte Wolfgang Kuchelmeister. Hinter der Theke wurde mit viel Freude gearbeitet.

Viele Besucher standen vor den Stellwänden, die Wolfgang Kuchelmeister mit den Bildern des Jahres bestückt hatte. Es kamen die Erinnerungen an das eine und andere Dorffest auf. Man erinnerte sich gemeinsam und kommentierte es. Und freute sich im Nachhinein nochmal daran. Schließlich nahm jeder das Foto, das ihm gefiel, als Erinnerungsstück mit. Es ist die gute Laune, die auf dem Löwenfest geteilt wird. Sie wirkt ansteckend. Das Löwenfest bringt Menschen zusammen und weckt die weihnachtliche Vorfreude.

Die Kinder hatten wieder das Stockbrot, das sie hinter dem Haus im Garten über das große Lagerfeuer hielten. An einem Stand durften sie dieses Jahr zum ersten Mal Kerzen aus Honigwachs rollen. Es machte ihnen sichtlich Spaß.

Mit den Spenden werden Julietta und Reinhold Knaus in den Philippinen Lebensmittel einkaufen, in Fünf- Kilo-Pakete zusammen schnüren und bedürftigen Familien schenken. Julietta Knaus stammt von den Philippinen. Diese Hilfsaktion hatte sie damals, als das verheerende Erdbeben das Land erschüttert hatte, spontan initiiert. Sie führt sie nun jedes Jahr als Zeichen der Solidarität zusammen mit dem großen Unterstützer-Team weiter. An der Scheune hing ein Plakat mit vielen Fotos, auf denen die Verteilungsaktion des vergangenen Jahrs auf den Philippinen zu sehen war.