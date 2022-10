Ehepaar aus Rosna feiert Goldene Hochzeit: Beim Kehrausball hat es einst gefunkt

Annemarie und Josef Kugler haben sich vor 50 Jahren, am 14. Oktober 1972, das Ja-Wort gegeben. Sie freuen sich nun, am kommenden Samstag das Fest der goldenen Hochzeit im Kreise der Familie feiern zu können. Dazu findet in der Klosterkirche in Habsthal am Samstag 15. Oktober, um 10.30 Uhr ein Jubiläumsgottesdienst statt, zu dem alle eingeladen sind.

Engagement für Rosna

Das Ehepaar engagierte sich zeitlebens sehr stark in der kleinen Gemeinde Rosna und darüber hinaus. Josef Kugler kann dabei auf eine lange Liste von Ehrenämtern zurückblicken. In den 52 Jahren als Musiker im Musikverein Weithart hatte er über 30 Jahre das Amt des Vorsitzenden inne.

Im Kreisverband der Musiker war er als Bezirksvorsitzender über viele Jahre ebenfalls kein Unbekannter. Auch der freiwilligen Feuerwehr Rosna gehörte er nahezu ein halbes Jahrhundert an, wo er auch 26 Jahre stellvertretender Kommandanten inne war. Weit über 30 Jahre hat er federführend die Rosnaer Hausfasnacht in die Hand genommen und selbst im Programm mitgestaltet. Bei der Wiedergründung des Rosnaer Radfahrervereins im Jahr 1983 war er von Anfang an in der Vorstandschaft vorne mit dabei.

Stadt als Arbeitgeber

Josef Kugler entschied sich nach der Schule für eine Elektrolehre, legte die Meisterprüfung ab, und arbeitete langjährig in den Firmen Steidle in Sigmaringen und Tegometall in Krauchenwies bis er dann ein Vierteljahrhundert das Amt des technischen Betriebsleiters der Stadtwerke Mengen übernahm. Das Arbeitsverhältnis bei der Stadt Mengen führte dazu, dass er nach acht Jahren im Mengener Gemeinderat und Rosnaer Ortschaftsrat diese Ämter aufgeben musste.

Auch weit über drei Jahrzehnte war er im Lektoren Dienst in der Pfarrgemeinde Rosna Habsthal tätig und ist seit Gründung des „Förderverein des Benediktinerinnen Ordens vom Kloster Habsthal“ im Jahr 2008 bis heute in der Vorstandsschaft aktiv tätig. Weit über ein Jahrzehnt engagierte sich Josef Kugler auch im Installateur-Ausschuss der EnBW Biberach und war auch im Prüfungsausschuss der IHK – Weingarten tätig.

Heimatforschung als großes Hobby

Sein größtes Hobby war jedoch stets die Chronik und Heimatforschung in seinem Wohnort Rosna und darüber hinaus. Neben einer Vielzahl kleinerer Schriften die er in weit über 40 Jahre als Chronist herausgebracht hat, war sein größtes Werk ein Buch über die „Ortschronik Rosna – 800 Jahre Dorfgeschichte“ zum Ortsjubiläum im Jahr 2009, das über die vergangenen 800 Jahre zu Rosna berichtet.

In Jungnau lernen sie sich kennen

Bei einer Fasnacht Veranstaltung in Jungnau haben sich die beiden kennengelernt. Josef als Schlagzeuger der Kapelle „Montesinos“ und Annemarie als Besucher dieser Veranstaltung. Annemarie ist in Markdorf geboren und hat dort auch ihre Jugendjahre verbracht. Als 15 jährige trat sie eine Lehre als Hauswirtschafterin in der Heimschule St. Lioba in Meßkirch an, die sie mit sehr gutem Erfolg abschloss. Ihr weiterer Verlauf führte sie dann für einige Jahre in einen Villenhaushalt nach Balingen.

Berufliche Neuorientierung

Nach der Heirat in Rosna mit Josef gingen aus der Ehe die Kinder Wolfgang, Christian und Sabine hervor. Annemarie brachte sich in all den Jahren neben der Kindererziehung auch im Berufsleben ein. So war sie 6 Jahre als Zweigstellenleiterin der Landesbank in Rosna tätig. Im Alter von 46 Jahren hat sie sich nochmals zu einer beruflichen Neuorientierung gewagt. Sie hat sich zur „Staatlich geprüften und anerkannten Dorfhelferin“ ausbilden lassen. Als Dorfhelferin war sie dann in den Bereichen Südwürttemberg, Hohenzollern und Baden täglich, weit über ein Jahrzehnt, im Einsatz bei in Not geratenen Familien, bis sie aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ihren wohlverdienten Ruhestand antrat.

Heute verbringen die beiden ihren Lebensabend in ihrem vor wenigen Jahren neu erstellten und schmucken Eigenheim, mit einer ausgeprägten Gartenanlage, in Rosna.