Beim Infotag kann das neue Lernhaus angesehen werden

Die Gemeinschaftsschule Sonnenlugerschule stellt sich mit einem Infotag, der am Samstag, 3. März, von 10 bis 15 Uhr stattfindet, potenziellen neuen Fünftklässlern und ihren Familien vor. Neben einem Einblick in den Unterricht und das Lernen auf drei unterschiedlichen Niveaus, gibt es auch Informationen zum Bewegungsprofil der Schule und zur Berufswegeplanung. Auch wer das neue Lernhaus sehen möchte, ist eingeladen.

Im Sommer wird der dritte Jahrgang der Gemeinschaftsschule ins Schuljahr starten. Weil vielen Eltern die Abläufe an einer Gemeinschaftsschule nicht bekannt sind, haben sich Schulleiter Joachim Wolf und sein Lehrerkollegium bereits vor drei Jahren dazu entschlossen, umfassend über die Schulform und das Angebot zu informieren. Die Eltern bekommen wichtige Infos zu den Schulabschlüssen und dem individuellen Lernen nach den Bildungsstandards von Hauptschule, Realschule und Gymnasium.

Es wird regelmäßige Rundgänge durch die Schulgebäude und Fachräume geben. „Dabei ist natürlich unser neuer Erweiterungsbau – das Lernhaus – mit Lernateliers, Inputräumen und moderner Technik unser ganzer Stolz“, sagt Wolf. Er ermuntert alle Interessierten, die sich die Räume gern einmal ansehen wollen, vorbeizukommen.

Die Familien erfahren außerdem, wie Schüler zu Sport- oder Medienmentoren ausgebildet werden können, wie der jahrgangsübergreifende Projektunterricht und Sportkooperationen mit Vereinen funktionieren, was die Schülerfirma leistet und wie an der Sonnenlugerschule mit der Berufswegeplanung umgegangen wird. Die Eltern des Elternbeirats organisieren eine Cafeteria und die Schulsozialarbeit bietet ein Spiel- und Betreuungsprogramm für Kinder an. Wer möchte, kann zwischen 12 und 13.30 Uhr in der Mensa des Schülerhauses das Mittagessen des Dornahofs testen, der die Sonnenlugerschule beliefert.

„Unsere Schüler beteiligen sich jedes Jahr am Projekt ,Mitmachen Ehrensache’“, sagt Schulleiter Wolf. „Die Schüler arbeiten in einem Betrieb mit und erhalten dafür einen Lohn, der zum einen für ein Waisenhaus in Rumänien gespendet wird und zum anderen in das Bewegungsangebot investiert wird.“ Ganz neu ist eine Calisthenics-Anlage, an der die Schüler Kraftübungen mit ihrem eigenen Körpergewicht machen können. Die Anlage kann ebenfalls am 3. März besichtigt werden.