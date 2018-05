Beim Frühlingskonzert treten vier Chöre auf

Die Mitglieder des Gesangvereins Weithart bereiten sich intensiv auf das große Frühlingskonzert vor, das am Samstag, 12. Mai, um 20 Uhr im Rosnaer Bürgerhaus stattfindet. Chorleiterin Martina Stark hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Abwechslungsreich in vielerlei Hinsicht: Es singen vier Chöre und die Band „Felice Musica“, es singen junge und erwachsene Stimmen, es erklingen Popsongs und Schlager. Das Konzert steht unter dem Titel „Ein Liederstrauß mit Pop- und Schlagerhits“.

Im Bühnensaal des Bürgerhauses wird jeden Mittwoch konzentriert geprobt. Martina Stark erklärt ihre Vorstellungen genau, den Sängern sieht man die Freude am Singen an. Das Konzert motiviert zu hohen Leistungen. Die Spannung ist da: Es ist nicht mehr lange bis zum großen Auftritt.

Alle zwei Jahre gibt der Chor ein Konzert. Nach dem Konzert ist bereits vor dem Konzert. Stark studiert Lieder ein, die auf das Programm kommen. Es wird gründlich und lange einstudiert, um dem Publikum einen schönen Abend zu bereiten. „Natürlich kommen die Kirchenfeste wie Weihnachten dazwischen, dann werden die Proben unterbrochen und Weihnachtslieder einstudiert. Danach wird das Konzert weiter vorbereitet“, erklärt die Chorleiterin. Nach und nach entstehe so das Programm. In diesem Jahr werden vor allem eingängige Lieder erklingen. Sie beschreiben eine Reise durch die Welt und durch die Seele.

„Denkt euch in den Text hinein.“

Stark legt den Schwerpunkt auf die Ausdruckskraft und Eindringlichkeit der Gefühle. Beim Lied „Sagt mir, wo die Blumen sind“ werden die Stimmen in Balance gebracht, ein guter Wohlklang wird erarbeitet, um dem Text musikalische Tiefe zu geben. Wenn der Chor „Liebe ist wie mildes Wasser“ singt, dann kommt es ihr auf die Betonung an. Die Chorleiterin setzt Akzente, die der Chor umsetzt. „Denkt euch in den Text hinein, dann klingt es schöner“, empfiehlt sie.

Beim Frühlingskonzert werden auch ganz junge Stimme erklingen. Die Rulfinger Dorfspatzen und der Jugendchor Rulfingen treten auf. Die Kinder und Jugendlichen bilden zwei Chöre, die Martina Stark ebenfalls leitet. Begleitet werden sie von der Band „Felice Musica“. Die Kinder singen auch ihre Lieblingslieder wie „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay und „die coole Bongo-Disco in der Coco-Bar“ von Fredi Jirovec. Der Jugendchor singt Lieder wie „Mamma mia“, „Fernando“, „I have a Dream“ und nimmt das Publikum in eine bewegte Welt.

Weil mehrere Sängerinnen des Gesangvereins Weithart auch im Landfrauenchor Biberach-Sigmaringen singen, sind Kontakte geknüpft worden, die zu einer Einladung geführt haben. Die Landfrauen treten beim Konzert auf. Sie singen vom Glück und vom Frühling.

Der Höhepunkt des Konzerts wird der gemeinsame Auftritt der Landfrauen und des Weithartchors mit „Champs Elysées“ als Hommage an die schönsten Straße der Welt. An diesem Abend bewirten die Musiker des Musikvereins Weithart die Gäste.