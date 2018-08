Beim Begegnungsfest wird gemeinsam gegrillt

Gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde lädt der Arbeitskreis Asyl am Samstag, 18. August, zum Begegnungsfest ein. Alle interessierten Einheimischen, Flüchtlinge und Zugereisten sind dazu ab 16 Uhr in den Garten der evangelischen Kirchengemeinde Mengen in der Zeppelinstraße 30 eingeladen.

Erstmals wird das Begegnungsfest als Grillfest unter freiem Himmel stattfinden. In den vergangenen Jahren hatte es immer Speisen aus den Heimatländern der in der Gemeinschaftsunterkunft in Mengen untergebrachten Flüchtlinge gegeben. „Das hat den Besuchern, die die Flüchtlinge und sich untereinander nicht kannten, geholfen, miteinander ins Gespräch zu kommen und Hemmschwellen abzubauen“, sagt Horst Reinauer vom Arbeitskreis Asyl. Weil es die Gemeinschaftsunterkunft aber nicht mehr gebe und deshalb auch nicht in regelmäßigen Abständen neue Flüchtlinge nach Mengen kämen, würde in diesem Jahr auf das internationale Büfett und ein Rahmenprogramm mit Ansprachen verzichtet werden. „Wir werden Würste und Fleisch vom Rind grillen und gemeinsam Stockbrot machen“, sagt Reinauer. „Das Fest wird insgesamt wahrscheinlich etwas kleiner und familiärer ausfallen, was aber niemanden davon abhalten sollte, zum ersten Mal vorbeizuschauen.“

Bei dem Fest werden neben den Flüchtlingen, die in Mengen und Hohentengen leben oder dort einmal untergebracht waren, vor allem die Helfer des Arbeitskreises zusammenkommen. „Da gibt es viele Sprachpaten und Betreuer, die sich im Alltag um die Flüchtlinge kümmern, sich untereinander aber kaum sehen“, sagt Reinauer. „Wir wollen zusammenkommen, uns austauschen und auf den neusten Stand bringen.“ Schließlich sei es nach der Schließung der Gemeinschaftsunterkunft nicht mehr notwendig, sich ständig zu treffen. „Was jetzt noch an Begleitung läuft, organisieren alle weitestgehend selbstständig.“

Sollte das Wetter dem Grillfest unter freiem Himmel einen Strich durch die Rechnung machen, wird im evangelischen Gemeindesaal gefeiert.