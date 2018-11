Bei Lob leuchten die Kinderaugen

Schon seit mehr als 40 Jahren hält eine Gruppe Mengener die Tradition am Leben, dass Familien am 5. oder 6. Dezember Besuch von Nikolaus und Knecht Ruprecht bekommen. Ihr Lohn: Leuchtende Kinderaugen, amüsierte Eltern und Senioren, die in Kindheitserinnerungen schwelgen. Auch in diesem Jahr können sich Interessierte gegen eine Spende für einen Besuch anmelden. Weil es derzeit bei den Mengener Pfadfindern keine Gruppenstunde gibt, werden mit den Spenden die Jugendarbeit der Feuerwehr und das Martinslädle unterstützt.

Das Schlimmste, was einem Nikolaus passieren kann, ist die Enttarnung. „Wenn ein Kind deine Stimme erkennt oder dich ein paar Wochen später mit ,Du bist doch der Nikolaus’ anspricht, ist das eine Katastrophe“, sind sich die Männer einig. „Deshalb wird bei der Anmeldung dafür gesorgt, dass wir Familien, die wir besonders gut kennen, nicht besuchen“, sagt Holger Mayer. Auch auf Verschwiegenheit im Freundes- und Bekanntenkreis sei man angewiesen. „Wir wollen die Illusion, dass es den Nikolaus gibt, für die kleinen Kinder aufrechterhalten. Wenn im Sommer jemand ,Hallo Nikolaus’ über die Straße ruft, macht das alles kaputt“, sagt ein langjähriger Nikolausdarsteller, der genau aus diesem Grund seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Das ist alles schon passiert und schade, auch wenn es unabsichtlich passiert.“

Nikolaus ist gut informiert

Bei den Besuchen selbst versuchen die Männer dem Heiligen gerecht zu werden. „Du musst da schon eine gewisse Würde ausstrahlen und deine Worte mit Bedacht wählen, damit eine ehrfurchtsvolle Atmosphäre entsteht“, findet Martin Fischer. Weil die meisten schon seit Ewigkeiten dabei sind, wissen sie auch, wie sie mit ängstlichen oder vorlauten Kindern umzugehen haben. „Die Rute kommt aber maximal beim Vater oder dem Opa zum Einsatz“, sagt Florian Pfau, der als Knecht Ruprecht im Einsatz ist. Immer wieder sei es schön zu sehen, wie erstaunt die Kinder seien, wenn der Nikolaus bestens über Klassenlehrer oder Kinderstreiche der Eltern informiert ist. Was über die Kinder selbst im goldenen Buch des Nikolaus steht, händigen die Eltern dem Nikolaus beim Öffnen der Tür aus. „Am besten mit dem Computer in einer großen Schrift verfasst“, sagt Fischer. „Sonst wird es peinlich, wenn der Nikolaus es nicht entziffern kann, rumstottert oder Falsches erzählt.“

Wichtig ist der Gruppe, dass die Eltern zwar auch schlechte Angewohnheiten der Kinder auflisten können, das Positive aber überwiegen sollte. „Der Nikolaus ist gutmütig und kinderlieb und soll deswegen auch loben können“, sagen die Männer. „Die Kinder sollen den Besuch in guter Erinnerung behalten und sich auf den Nikolaus freuen und keine Angst vor ihm haben.“ Geschenke, die ihm die Eltern zuvor zugsteckt haben, überreicht der Nikolaus auch an die Kinder. „Aber uns wäre schon recht, wenn wir die Kinder nicht überschütten müssen. Das wird der Idee des Besuchs nicht gerecht“, sagt Holger Mayer. Er freut sich immer besonders, die Familien wiederzusehen, die er schon seit Jahren besucht. Malou Keller, die die Anmeldungen am Telefon entgegen nimmt, empfiehlt Familien, Nachbarn und Freunden, sich zu größeren Gruppen zusammenzutun. „Wenn da fünf Kinder sind, die zusammen auf den Nikolaus warten und ihm Lieder oder Gedichte vortragen, ist es für alle eine viel schönere Stimmung“, sagt sie.

Die Gruppe hat ihre Ursprünge bei den Pfadfindern. Weil es dort aber gerade keine Jugendgruppe gibt, werden die Spenden anders verteilt. „Um das zu verdeutlichen, nennen wir uns jetzt Nikolausgilde“, sagt Mayer. Ein Verein würde aber nicht gegründet werden.