Bei Flugunfall entstehen 55000 Euro Schaden

Bei einem Flugunfall auf dem Flughafen Mengen ist am Donnerstagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 55000 Euro entstanden. Ein 65-jähriger Fluglehrer hatte laut Polizeibericht gegen 16.30 Uhr mit seinem 45-jährigen Flugschüler Start- und Landeübungen mit einem Drachen-Trike trainiert, als das Fluggerät plötzlich von einer Windböe erfasst wurde. Beim Versuch, den Drachen-Trike abzufangen, setzte das Fluggerät aufgrund der fehlenden Flughöhe mit dem Leitwerk auf, kam nach links von der Startbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Wiese. Während an dem Fluggerät Totalschaden entstand, blieben die beiden Männer unverletzt.