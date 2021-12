Bei diesen Spielen zählt vor allem das Tasten

Die Spiele-Nachmittage, die der VdK-Ortsverband Mengen seit rund zwei Jahren anbietet, sind bei den Mitgliedern sehr beliebt. „Weil ein wenig Geselligkeit für die Menschen wirklich wichtig ist und wir gemerkt haben, dass an den Nachmittagen auch Freundschaften entstehen können, haben wir versucht, die Spiele-Nachmittage unter Einhaltung der Corona-Auflagen weiterhin regelmäßig stattfinden zu lassen“, sagt die Vorsitzende Erika Allmaier. Wenn möglich, treffen sich die Spielfreudigen einmal im Monat im Gasthaus „Lamm“, um gemeinsam Brett-, Karten- und Gesellschaftsspiele zu spielen. Jetzt möchte der Vorstand das Angebot erweitern und explizit auch Sehbehinderte und blinde Menschen zur Teilnahme auffordern.

Idee gibt es schon länger

Das Vorstandsteam trägt den Gedanken, diese Gruppe stärker in die Gemeinschaft einzubinden, schon länger mit sich herum. In der letzten Ausschuss-Sitzung des Jahres stand der Punkt deshalb auf der Agenda. „Die Zeit für diesen Schritt ist einfach reif“, findet Anne Gröber. Zumal der VdK mit dem Bastler und Hobby-Spielebauer Wolfgang Schuhmacher genau der richtige Mann für die Zwecke als Besitzer im Gremium dabei ist. In seiner Freizeit beschäftigt sich der Maschinenbauer nämlich schon länger damit, vorhandene Spiele auch für Menschen mit eingeschränkter Sehkraft zugänglich zu machen, sodass damit sie wieder Spaß am Spiel finden. Außerdem entwickelt er eigene Spielideen.

Spiele aus Holz

„Menschen mit einer Sehbehinderung müssen teilweise große Einschränkungen ihrer Lebensqualität ertragen“, sagt Schuhmacher über seine Motivation. „Dem wollen wir mit den Spielen und der Einladung zu den Nachmittagen etwas entgegenstellen.“ Die Ertastbarkeit der Spiele steht bei seinen Ausführungen im Vordergrund. So hat er ein Sudoku entworfen, bei dem Zahlen gelegt werden, und ein Memory, bei dem gleiche Formen ertastet werden müssen. Auch ein Labyrinth-Spiel soll für Unterhaltung sorgen.

Des Weiteren bietet der Fundus Schuhmachers vom Dominospiel über das Schwarze-Peter- Kartenspiel bis hin zum Puzzle mit 24 Teilen ein breites Angebot. Blindengerecht präpariert der Tüftler die Karten sowie die einzelnen Puzzleteile, dabei unterstützt ihm sein sehbehinderter Nachbar. Derzeit beschäftigt er sich mit einem Würfel in dem man mit Glaskugeln die Zahlen erwürfeln kann und einer Variante bei dem Töne die Zahlen ergeben. Er sei noch in der Findungsphase, erklärt er. Je nachdem, wie gut die Spiele bei der Zielgruppe ankommen und wie praktikabel sie sind, will er noch Details abändern und anpassen.

Wieder mehr Gemeinschaft erleben

„Nicht wenige Personen sind von einer angeborenen oder durch Erkrankung entstanden Sehbehinderung betroffen und diese Menschen wollen wir explizit ansprechen“, sagt Erika Allmaier. Durch die Spiele von Wolfgang Schuhmacher könnten diese Menschen am Spiele-Nachmittag in einer eigenen Gruppe aktiv werden und trotzdem in der großen Gemeinschaft sein. Der Vorstand würde sich freuen, wenn Betroffene die Einladung annehmen und die Spiele ausprobieren wollen. Dabei spielt es laut Allmaier keine Rolle, ob jemand Mitglied im VdK ist oder aus einer anderen Gemeinde kommt. Sie beantwortet außerdem gern Fragen zum Ablauf am Telefon.

Der nächste Spiele-Nachmittag findet am Donnerstag, 30. Dezember, um 14 Uhr im Gasthaus „Lamm“ statt. Anmeldung zum Spielenachmittag bei Erika Allmaier (Telefon: 07572/946 35) oder Albert Gröber (07572/783 19). Es gilt die 2G+-Regelung. Teilnehmen können zweifach geimpfte Personen mit einem negativen Testnachweis sowie dreifach Geimpfte.