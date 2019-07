Bei der Staffel sind die Jüngeren schneller

Im Freibad haben sich am Sonntag ehemalige Leistungsschwimmer getroffen, um gemeinsam Erinnerungen auszutauschen. Aber nicht nur das: Es gab auch einen Staffelwettbewerb zwischen den ehemaligen Leistungsschwimmern und den aktuell aktiven Schwimmern der Schwimmabteilung des TV Mengen.

Auf einer Bank sitzend beobachtet Frank Dittmann die Staffelschwimmer ganz genau. „Der ist gut“, sagt er kurz und knapp mit Kennerblick über einen jungen aktiven Schwimmer, der gerade durchs Wasser pflügt. Noch heute ist er im Sommer „eigentlich jeden Tag“ im Freibad, berichtet er später im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Aber ins Wasser gehe ich nicht mehr“, ergänzt der mehr als 90 Jahre alte Dittmann. Seit 60 Jahren gibt es nun das Freibad Mengen – das ist auch der Anlass für das Treffen der ehemaligen Schwimmer –, und Frank Dittmann war der erste Bademeister und Leiter des Freibads. Für ihn war und ist wahrscheinlich noch immer das Freibad eine Art zweite Heimat: Er vermute, dass er ungefähr ein Drittel seiner Zeit im Leben hier verbracht habe. Er erinnert sich an seine Tätigkeit als Bademeister: „Ich bin morgens um sechs als Erster gekommen, um alles vorzubereiten. Mittags um 12 hat mir meine Frau das Mittagessen vorbeigebracht. Und abends um neun bin ich heim gegangen.“ Frank Dittmann hat auch die Schwimmabteilung im TV Mengen aufgebaut. Viele Kinder erlernten in Mengen das Schwimmen, und manche von ihnen trainierten als Leistungsschwimmer unter Frank Dittmann oder auch unter Bruno Steinfels, der nach wie vor als Cheftrainer der Schwimmabteilung aktiv ist.

Bevor in der Staffel die ehemaligen Leistungsschwimmer gegen die heutigen Schwimmer antreten, gibt es zunächst viel zu lachen: Die beiden Komiker Volker und Thomas Martins präsentieren auf dem Ein-Meter-Sprungbrett stehend eine Comedy-Einlage nach der anderen. Die beiden kommen gebürtig aus Pfullendorf und waren Leistungsschwimmer in der Mengener Schwimmabteilung. „Die Wettkampfbesprechungen mit Frank Dittmann waren legendär“, erinnert sich Volker Martins. „Reihum wurde jeder erwähnt.“ Der Puls bei den Wettkampfbesprechungen sei wahrscheinlich höher gewesen als beim Wettkampf selbst. Aber Dittmann sah demnach vor allem das Positive, oder wie Volker Martins witzelt: „Selbst die mieseste Schwimmleistung hat er positiv bewertet.“

Die beiden hauptberuflichen Komiker sind außerdem überzeugt, dass das Selbstbewusstsein, um auf einer Bühne stehen zu können, nicht zuletzt auch an ihrer Zeit in der Schwimmabteilung bei Frank Dittmann liege. Sie können sich auch heute noch an manche Lebensweisheit erinnern, die Frank Dittmann geäußert habe.

Beim Staffelschwimmen setzen sich die jüngeren, aktiven Schwimmer knapp gegen die ehemaligen Schwimmer durch. Ziel war eigentlich, 5000 Lebensjahre in der Staffel zusammenbringen – also wenn man das Alter aller Teilnehmer addiert, auf 5000 Jahre zu kommen. Letztlich sind es dann etwas mehr als 1000 Jahre bei der Staffel, im Verlauf des Nachmittags kommen aber noch weitere Ehemalige zum geselligen Treffen. Insgesamt sind es am Ende 44 Ehemalige oder quasi „umgerechnet“ 2000 Lebensjahre. „Es war ein sehr reger und interessanter Austausch“, stellt Ernst Selg, Leiter der Schwimmabteilung, fest. Er hofft, künftig ein jährliches Treffen mit den Ehemaligen etablieren zu können, beispielsweise im Rahmen sogenannter Masters-Wettkämpfe. Hier können Schwimmer ab 25 Jahren mitschwimmen. Denn ab diesem Alter ist die „beste Zeit“ von Schwimmern schon wieder vorbei: Laut Ernst Selg befindet man sich schwimmerisch im Alter von etwa 15 bis 25 auf dem Höhepunkt seiner Leistungskraft.