Bei der 1200-Jahrfeier treten die Sänger als Römer auf

Die Chorserenade in Ostrach und das Frühjahrskonzert sind die Höhepunkte im vergangenen Vereinsjahr beim Gesangverein Liederlust Ennetach gewesen. Das stellte die Vorsitzende Marianne Knor bei der Hauptversammlung am Samstag im Gasthaus Adler in Ennetach fest. Die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt, außerdem wurden langjährige Mitglieeder geehrt.

Mit einem Lied wurde die Versammlung eröffnet, zu der Knor den stellvertretenden Bügermeister Emil Magino, Ortvorsteher Wolfgang Eberhart, den ehemaligen Sänger Benedikt Merkel, Chorleiter Hans-Peter Merz mit Gattin, Ehrensänger und viele Chormitglieder begrüßen konnte. Zur Totenehrung des verstorbenen Passivmitglieds Edgar Kessler erhoben sich die Anwesenden zu einem stillen Gedenken.

In ihrem Bericht konnte Knor auf ein arbeitsreiches, aber auch erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken, das von jedem aktiven Mitglied einiges abverlangte. Besonders bedankte sie sich bei ihrer Stellvertreterin Maria Beck, die den Geräteschuppen in Ordnung hält, bei Gerhard Rothmund, dem „Mann für alle Fälle“, bei Schatzmeisterin Doris Merkle, Schriftführerin Gertrud Knaus und bei allen Beiräten. Sie dankte den Frauen, die alle zwei Wochen im Ennetacher Kindergarten mit den Kinder singen, für die große Bereitschaft, monatlich mit den Bewohnern des Pflegeheim St. Ulrika Mengen zu singen, was allen große Freude beschert. Positiv zu bemerken sei, dass im vergangenen Jahr eine neue Sängerin in den Verein eingetreten ist.

Als Vorschau machte die Vorsitzende auf das Frühjahrskonzert „Vom Schwarzwald bis zur Taiga“ am Samstag, 13. April, um 20 Uhr im Bürgerhaus Ennetach aufmerksam. Als Gastchor singt der Männerchor Lumpenchor aus Bad Buchau. An der 1200-Jahrfeier in Ennetach, vom 6. bis 14. Juli wird der Chor am Festabend und beim Festumzug als Römergruppe teilnehmen.

Drei goldene Hochzeiten

Schriftführerin Gertrud Knaus ließ das Jahr in einem ausführlichen, detaillierten Bericht Revue passieren, besonders, dass drei goldene Hochzeiten im Verein gefeiert werden konnten. Die 38 Chorproben waren gut besucht. Viele Chormitglieder unterstützten als Helfer das Ennetacher Dorffest. Schatzmeisterin Doris Merkle legte einen ausführlichen Kassenbericht vor, der die vielfaltige Arbeit der Chormitglieder bei allerlei Veranstaltungen in der Gemeinde positiv in der Kasse widerspiegelt. Kassenprüferinnen Maria Prinz und Dora Fetscher bescheinigten ordentlich geführte Kasse.

Chorleiter Hans-Peter Merz war mit dem Chor zufrieden. Alle Aufgaben wurden gut bewältigt, sowohl im musikalischen Bereich beim Singen und bei vielerlei Arbeitseinsätzen. Er bedankte sich bei allen Chormitgliedern für das positive Miteinander. Wolfgang Eberhart lobte die Aktivitäten der Vereinsmitglieder im Ort und den Chor als einen hohen Kulturträger. Eberhart leitete auch die Wahlen. Da keine anderen Vorschläge eingingen, wurden per Akklamation einstimmig die stellvertretende Vorsitzende Maria Beck, Schatzmeisterin Doris Merkle sowie die Beisitzer Rudi Buck, Isolde Krezdorn, Rosina Lutz und Monika Magino gewählt.

Geehrt wurden Helga Löw und Adeltraut Sauter für 50 Jahre Mitgliedschaft im Gesangverein sowie Dora Fetscher und Roshilde Merkle für 40 Jahre Chorgesang. Mit einem Ständchen und schönen Präsenten herzlich gratuliert mit dem Wunsch, noch lange im Chor zu singen.