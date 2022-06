Bei den Alten Füchsen ist was los

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Alten Füchse lauschten bei ihrem Mittwochstreff im Fuchsbau dem Diavortrag vom Ehepaar Schlawinski und Uschi Heinzelmann über die letzte Strecke des Jakobsweges nach Santiago de Compostela in Frankreich. Die Landschaft zwischen Armagnac und dem französischen Baskenland ist einladend und hat durch sein Abwechslungsreichtum sehr gefallen. Die sehr gut gestalteten Diavorträge über den Jakobsweg starteten in der Schweiz und beschrieben die Wegstrecke bis zum Baskenland sehr eindrucksvoll. Nicht wegzudenken sind die besinnlichen Untermalungen der Vorträge von Uschi Heinzelmann und ihrer Gitarre. Die Alten Füchse bedanken sich sehr für die Bilder und geschilderten Eindrücke.

Angespornt von den eindrucksvollen Berichten der Jakobsweg-Wanderer Ehepaar Schlawinski und Uschi Heinzelmann traten die „Wanderfüchse“ am Freitag den 24. Juni zu ihrer Wanderung zwischen Blochingen und Heudorf an. Eine eindrucksvolle Eichenallee, die Weite der Alb, das Alpenpanorama und die schattigen dichten Wälder standen der französischen Landschaft in nichts nach. Die „Wanderfüchse“ haben entspannt bei guten Gesprächen den Weg genießen können. Die Einkehr im Adler in Ennetach war ein gelungener Abschluss.