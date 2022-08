Begegnungsfest für Geflüchtete und Einheimische

Der Arbeitskreis Asyl organisiert dieses Jahr wieder ein Begegnungsfest. Am Samstag, 6. August, wird in lockerer Atmosphäre ab 16 Uhr im Garten der Evangelischen Kirchengemeinde Mengen gegrillt. Wie die Organisatoren mitteilen, sind seit dem Frühjahr über 100 Geflüchtete, davon 34 Kinder, aus der Ukraine nach Mengen gekommen. Sie sind privat untergebracht, in den Gemeinschaftsunterkünften der Firmen Schunk und Schlösser und seit ein paar Wochen in der Gemeinschaftsunterkunft Bussenstraße.

Und dann sind da auch die Geflüchteten, die schon seit geraumer Zeit in Mengen leben, sich in Mengen eingelebt haben und sich hier wohl fühlen, arbeiten und bereits eine Familie gegründet haben. Sie alle sind zu diesem Grillfest eingeladen. Dazu wünschen sich die Leute des Arbeitskreises Asyl dass auch viele Einheimische dazu kommen werden.

Der Gedanke dahinter: Bei Würstchen, Salaten und Kuchen kommen Begegnungen und Gespräche in dieser ungezwungenen Atmosphäre leicht zustande. Für Kinder gibt es Spiele und Stockbrotbacken.

Zudem teilt der Arbeitskreis Asyl mit, dass für den Außenbereich der Gemeinschaftsunterkunft in der Bussenstraße noch Gartenmöbel und für die Kinder Spielgeräte gesucht werden. Kontakt per E-Mail: info@asyl-mengen.de