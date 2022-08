Beeindruckt von über 150 Jahren Geschichte

Im Rahmen seiner Sommertour war der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Zollernalb-Sigmaringen Thomas Bareiß zu Besuch in Mengen und besichtigte dabei gezielt die Firma Schneider Schirme. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressmitteilung schreibt, war er beeindruckt von über 150 Jahren Firmenhistorie und erhielt dabei einen umfassenden Einblick in den jüngst fertiggestellten Erweiterungsbau mitsamt Logistikhalle und Büroräumlichkeiten. Bareiß beglückwünschte zu diesem wichtigen Schritt und sah dies als ein wesentliches Beispiel für die Stärke unserer Wirtschaftsregion. Bürgermeister Stefan Bubeck und Wirtschaftsförderer Manuel Kern begleiteten MdB Bareiß und unterstrichen den herausragenden Beitrag des Unternehmens zur Stärkung der Wirtschaftskraft vor Ort.

Die Xaver Schneider GmbH & Co. KG begann vor etwas mehr als 150 Jahren mit der Produktion von Regenschirmen, einst noch mit Firmensitz und Verkaufsräumlichkeiten in der Hauptstraße Mengens. Im Wandel der Zeit hatte dann alsbald auch der Regenschirm als Accessoir in der Gesellschaft eine andere Rolle erhalten - gleichzeitig wurde die Nachfrage nach Sonnenschirmen größer. Seither hat sich Schneider Schirme mit einem umfangreichen Portfolio auf die Herstellung einer Vielfalt verschiedenartiger Sonnenschirme spezialisiert, und gehört heute zu den herausragenden Anbietern im deutschsprachigen Raum.

Unter der Führung des heutigen Geschäftsführers und Inhabers, Rolf Guffarth, konnten in den vergangenen Jahrzehnten viele bedeutsame Erweiterungsschritte gefeiert werden. Zuletzt sichtbar durch den im Dezember 2021 fertiggestellten Erweiterungsbau. Auf 6000 m² ist hierbei ein neuer Logistikbereich mit moderner Verladetechnik, ein Hochregallager, sowie neue Büro- und Sozialräume entstanden.