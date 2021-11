Beamten setzen Pfefferspray ein

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 37-jährigen Mann zu, der am Montagabend in Mengen für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Die Beamten waren laut Polizeibericht gegen 22 Uhr alarmiert worden, weil laute Musik und Geschrei aus einer Wohnung in der Straße „Beim Holderstock“ drang. Beim Betreten der Wohnräume wurden die Polizisten von dem 37-Jährigen sofort massiv beleidigt. Um einen Übergriff zu verhindern, mussten die Beamten Pfefferspray gegen den alkoholisierten Mann einsetzen. Im weiteren Verlauf stießen die Polizisten in der Wohnung auf Betäubungsmittel. Weil gegen den 37-Jährigen ein Vorführbefehl bestand, brachten die Beamten ihn im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.