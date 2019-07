Bauhofmitarbeiter fahren städtisches Heu ein

Der Bauhof der Stadt Mengen hat in der vergangenen Woche zum ersten Mal eine Heuernte eingefahren. Gemäht wurde eine mehrjährige Blumenwiese, die sich gegenüber der Ablachschule befindet. Die Blumenwiese wurde vom Bauhof Mengen mit Unterstützung des Naturschutzbundes (Nabu) eingesät. In der Vergangenheit wurde die Wiese sechs- bis achtmal im Jahr gemäht oder gemulcht. Aufgrund der Notwendigkeit, im innerstädtischen Bereich Blumenwiesen für die heimische Tierwelt als Unterschlupf sowie Nahrungsquelle anzusäen, ist der städtische Bauhof seit nunmehr zwei Jahren im Einsatz, geeignete Wiesenflächen in Blumenwiesen umzuwandeln. Diese mehrjährigen Blumenwiesen werden nur noch zweimal im Jahr gemäht, was der Tier- und Pflanzenwelt zugutekommt.