Bauernhofbesichtigungen machen hungrig

Auf dem Ferienbauernhof Neher in Granheim werden Spaß und Action groß geschrieben. So ist der Bauernhoftag in Granheim bei der Familie Neher seit Jahren ein fester Bestandteil des Mengener Kindersommers. Seit knapp einem Jahr bietet die Familie auch drei Ferienhäuser für kindgerechten Familienurlaub an.

„Wir wollen den Kindern so die Liebe zur Natur näher bringen und bei ihnen das Interesse für das Landleben und die Tiere wecken“, sagt Maria Neher. „Deshalb laden wir alljährlich Kinder im Zuge des Ferienprogramms zu uns auf den Bauernhof ein.“ Auf dem Hof gebe es viele Tiere, die man anfassen kann, fährt sie weiter fort. Dass Kühe nicht lila sind, bekommen die Kinder schon beim Betreten des Freilaufkuhstalls gezeigt. Zusammen mit ihrem Mann Martin betreibt Maria Neher hauptsächlich Milchwirtschaft. Für den Rundgang auf dem Hofgelände hatte Miriam, die jüngste Tochter der Nehers, einen Quiz über die Tiere sowie andere wichtige Sachen auf und um den Bauernhof zusammengestellt. Aufmerksam folgten die rund 30 Kinder zwischen fünf und zehn Jahren den Fragen und waren mit Begeisterung dabei.

Oskar ist besonders beliebt

Oskar, der einjährige Ziegenbock, hatte es den Kindern besonders angetan. Neben dem Toben im Stroh gab es für sie auch die Gelegenheit mit Pony Vinni geführte Runden zu drehen. Maria Neher lud die Kinder dann zum Basteln mit Maiskolben unter das schützende Sonnendach ein. Ruckzuck gebastelt haben Patrizia und Miriam Neher mit den Kindern „Karl Hofbauer“ aus den frischen Maiskolben gefertigt. Zu Hause kann er als Dekoration verwendet werden.

Dass der Besuch auf dem Bauernhof auch hungrig macht, das zeigte sich, als Maria Neher den Kindern die einfachste Art und Weise der Butterherstellung vorführte was die Kinder mit großen Augen verfolgten. Das am Morgen selbstgebackene Dinkelbrot mit dem Aufstrich der selbstgemachten Butter sowie einem Becher frischer kühler Kuhmilch ließ die Kinderherzen höher schlagen, denn dies kennen die anwesenden Kinder von zuhause so nicht. Die einhellige Meinung von den Kids hierzu war: „Spitze auch sehr lecker!“

Wenn sie auf den Grund angesprochen wird, weshalb sie sich schon über Jahre am Kindersommer beteiligen, sagt Maria Neher: „Die Begeisterung für und mit den Kindern ist es, was uns motiviert.“ Ein Herzenswunsch vieler Kinder ist es, einmal ein Kälbchen zu führen oder zu streicheln – diesen Wunsch können sich die Kinder nur auf dem Bauernhof erfüllen. Das Tränken der Kälber war für die Kinder ebenso spannend wie die Besichtigung des Melkstands. Hier erlebten die Kinder hautnah wie die Kühe gemolken werden. Verwundert zeigten sich die Kleinen, dass die frische Kuhmilch nicht wie von zuhause gewohnt kalt sondern etwa 36 Grad Celsius warm aus dem Kuheuter kommt. Von der Melkmaschine fließt die Milch durch die Rohre in den Kühltank zur Aufbewahrung. Von dort aus holt der Milchwagen täglich die Milch zur weiteren Verarbeitung ab.