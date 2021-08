Barockwoche: Es sind noch Plätze frei

Entlang der Oberschwäbischen Barockstraße findet vom 14. bis 22. August wieder die Barockwoche statt. Führungen mit historischen Persönlichkeiten, kulinarische Ausflüge, Konzerte in prachtvollen Basiliken, eine Stuckwerkstatt und der stille Bach in Weingarten als „barockes Antidepressivum“ sind nur ein paar Beispiele für das, was die Besucher an insgesamt 20 Stationen erwartet. Auch die Stadt Mengen ist mit vier öffentlichen Stadt- und Themenführungen dabei.

1. „Auf den Spuren Vorderösterreichs - Das geschichtliche und kulinarische Erbe der Stadt Mengen“: Die Stadt Mengen gehörte von zu den fünf Vorderösterreichischen Donaustädten. Das Erbe aus dieser Zeit ist an einigen Stellen in der Stadt noch zu sehen und zu schmecken. Die Teilnehmer folgen der Stadtführerin auf den Spuren der Habsburger durch Mengen. Sie erleben bei einem Stadtrundgang Kultur und Geschichte und bei der Einkehr - Genuss und Gastlichkeit. Zwei Gastronomiebetriebe laden dabei zu historisch inspirierten Gerichten ein, die Sie in die Zeit vor 1806 zurückversetzen. Die Führung findet am Samstag, 14. August, ab 17.30 Uhr statt und dauert zwischen drei und vier Stunden. Anmeldungen werden bis zum 5. August entgegen genommen, die Teilnahme kostet 29 Euro pro Person (inklusive Drei-Gänge-Menü). Treffpunkt ist am Fuhrmannsbrunnen.

2. „Erlebnisführung durch die Stadtgeschichte“: Diese besondere Gästeführung lässt Interessierte Stadtgeschichte hautnah erleben. Sie erfahren wissenswertes zur Stadtgeschichte und treffen dabei auf dem geführten, informativen Rundgang durch Mengen Fuhrmann, Waschfrau, Nachtwächter und Marktfrau, die aus ihrem Leben in früherer Zeit erzählen. Die Führung findet am Sonntag, 15. August, um 14 Uhr statt und dauert etwa zwei Stunden. Eine Anmeldung wird bis zum 5. August erwartet. Die Teilnahme kostet sieben Euro pro Person, Treffpunkt ist am Gasthof „Drei König“.

3. „Mit Bruder Johannes auf den Spuren der Wilhelmiter“: Es geht zurück in die Zeit um 1725 zurückführen. Das Wilhelmiterkloster Mengen soll an die Benediktiner nach Sankt Blasien im Südschwarzwald verkauft werden. Bruder Johannes kommt als Abgesandter des Benediktiner Ordens mit einem Kurierdienst von Freiburg nach Mengen. Da der Kutscher schon Verspätung hat, wird er einfach vor den Toren der Stadt Mengen abgesetzt. Die Teilnehmer folgen ihm auf seinem Weg durch Mengen. Die Führung findet am Samstag, 21. August, um 17 Uhr statt und dauert etwa eineinhalb Stunden. Eine Anmeldung ist bis zum 19. August möglich, die Teilnahme kostet vier Euro pro Person. Treffpunkt ist an der Ablachhalle.

4. „Ein Gang durch die Altstadt“: Hier können Interessierte den ersten und bisher einzigen weiblichen Fuhrmann auf seinem Rundgang durch die Fuhrmannstadt begleiten und Mengen von einer neuen Seite entdecken. Diese klassische Stadtführung stellt anhand von Gebäuden und Anlagen die Entstehung und Entwicklung der Stadt Mengen dar und bietet Einblicke in die Zeit der Kelten, Römer und Alemannen. Im Lauf der Führungen erfahren Teilnehmer beispielsweise, wo und wie lange Marie Antoinette 1770 auf ihrem Brautzug nach Frankreich in Mengen Station machte. Die Führung findet am Sonntag, 22. August, um 16 Uhr statt und dauert etwa eineinhalb Stunden. Eine Anmeldung ist bis zum 19. August möglich, die Teilnahme kostet vier Euro pro Person. Treffpunkt ist vor dem Rathaus.

Für die Teilnahme an der Führung ist eine Anmeldung mit Namen und Kontaktdaten (Telefonnummer oder Adresse/E-Mail Adresse) bei der Stadtverwaltung Mengen unter Telefon 07572/607106 oder Mail an heike.leven@mengen.de zwingend notwendig. Informationen gibt es unter www.himmelreich-des-barock.de.