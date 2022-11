Band steht für Weltoffenheit

Der Arbeitskreis Alte Kirche lädt für Samstag, 26. November, zu einem Konzert des Duos Nordir an. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Laut Pressemitteilung handelt es sich bei Nordir um zwei weltoffene Vollblutmusiker mit einer Faszination für das Zeitreisen und die Weltgeschichte. Ausgestattet mit E-Drums, Looper, E-Gitarren, Synthesizer, einer Zeitmaschine und einer Multimedia-Show, katapultiert die Band das Publikum auf eine Reise durch die Zeit.

Musikalisch vollführen die beiden Musiker einen Balanceakt aus mehreren Epochen. Kantiger Synth-Pop-Sound der 1980er-Jahre trifft auf psychedelische Klangkulissen der 1960er-Jahre und ummantelt clevere, zeitgenössische Indiepop-Arrangements: Indietronic. Das funktioniert laut Mitteilung nicht nur live, sondern auch auf Spotify (mehr als 90.000 Streams für die erste Single No Hell No).

Die Band, bestehend aus Viktor (geboren in Sibirien) und Lars (geboren in Malaysia) setzt ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und für Weltoffenheit und beteiligt sich regelmäßig an Friedensfestivals wie Festival Contre Le Racisme, Pax Terra Musica und den Ulmer Friedenswochen. Nordir teilten bereits mit Künstlern wie Get Well Soon, Karmic, Kilez More, Zoot Woman und Sun Pilots die Bühne, und sind Preisträger des Deutschen Rock und Pop Preises 2016. Sie erhielten im Jahr 2022 einen Projektförderpreis der Stadt Ulm Kultur und gingen auf deutschlandweite Tour durch Städte wie Berlin, Potsdam, Kassel, Würzburg, Bamberg und Aachen.

Karten gibt es für 14 Euro, ermäßigt 12 Euro, an der Abendkasse. Sie können auch per Mail an info@alte-kirche.info reserviert werden.