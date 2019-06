Ballettschülerinnen wollen Bewegungen perfektionieren

Die jungen Balletttänzerinnen proben während der Ferien mit ihrer Lehrerin Nragis Bollmann für die Ballett-Gala im Ennetacher Bürgerhaus. Am Sonntag, 30. Juni, werden sie dort um 14 Uhr auf der Bühne stehen und vor großem Publikum die magische Welt des klassischen Tanzes präsentieren.

„Die Gala ist unser Jahresabschluss“, sagt Tanzlehrerin Nargis Bollmann. Seit der Fasnet werde geprobt. Die Hälfte des Unterrichts wird dem Aufwärmen gewidmet, die zweite Hälfte dem Einstudieren der Choreografien. „Das ist für Schülerinnen nicht ganz einfach. Vor allem für die Kleinen.“. Lange tanze sie vor, damit sich die Schülerinnen den Ablauf einprägen können. Irgendwann stimmt alles und es ist geschafft. Ballett steh immer unter dem hohen Anspruch der Präzision und des Synchronseins.

Alle Schülerinnen im Alter von vier bis 20 Jahren werden zeigen, welche Fortschritte sie gemacht haben. Voll Anmut tanzen sie die einstudierte Choreografie zu schöner Musik. In diesem Jahr wurde die Gala um drei Wochen vorverlegt, weil im Bürgerhaus 1200 Jahre Ennetach gefeiert wird. So ist die Probenzeit kürzer als sonst: Deshalb kommen die Schülerinnen sogar in den Pfingstferien zweimal wöchentlich. Sie sind ehrgeizig und streben die Perfektion an.

Schwanensee-Auftritt erfolgreich

„Es ist wichtig, regelmäßig auf der Bühne zu stehen und vor Publikum zu tanzen“, sagt Nargis Bollmann. Im vergangenen Dezember haben ihre jungen Tänzerinnen mit dem professionellen russischen Ballett auf der Bühne der Sigmaringer Stadthalle beim „Schwanensee“ auftreten dürfen. Die intensiven Proben liefen nach den Vorgaben der Startruppe. Die Mengener Schülerinnen tanzten in zwei Reihen im Hintergrund der Solisten. Der Auftritt wurde zu einem motivierenden Erfolg. „Das war für die Schülerinnen ein ganz besonderes Erlebnis“, sagt Bollmann. Dieser Auftritt wird bei der Gala nochmal präsentiert.

Auf dem Programm der Gala stehen einzelne Stück aus großen Werken des klassischen Balletts wie „Les Sylphides“, „Coppelia“, „Peer Gynt“, „Carmen, „Der Nussknacker“. Es gibt auch Modernes: zum Beispiel einen Vals de Primavera zu Musik aus dem Film „Harry Potter“, eine „Elegia“ als Halleluja, Country Dance und Charleston. So werden die vielen Facetten des Balletts gezeigt. Die Gala wird abwechslungsreich und unterhaltsam sein.

Nargis Bollmann hat alle Choreografien für ihre Schülerinnen adaptiert. Sie führt Regie. Sie macht für die gesamte Truppe die Kostüme. Natürlich ist das weiße elfenhafte Tutu die Grundlage, weil es das Ballett charakterisiert. Vieles muss jedes Jahr neu gekauft werden, weil der Tüll so fragil ist und zerreißt. Nargis Bollmann näht auch vieles selber.

Die viele Ballettstunden und die erlebnisreichen Auftritten prägen die Schülerinnen. Manche lässt das Ballett nicht mehr los. Nargis Bollmann ist stolz, dass aus ihrer kleinen Schule zwei ehemalige Schülerinnen in Kanada tanzen, eine in Berlin Tanz studiert und eine professionelle Tanzpädagogik. Beim Ballett sei es nicht so wie beim Sport, wo Schnelligkeit oder Kraft ausschlaggebend ist. „Beim Ballett geht es darum, die Bewegung schöner, perfekter zu machen. Kopf, Arme, Füße, alles redet“, erklärt Bollmann. Wenn fünfmal in der Woche Unterricht wäre, kämen einige Mädchen sehr weit. „Aber dafür, dass sie nur zweimal die Woche tanzen, erreichen sie sehr viel. Die Mädchen machen es super“, lobt sie. Derzeit herrscht leichte Aufregung in der Ballettschule: Intensiv werden die Stücke für Sonntag geprobt.