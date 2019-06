Bakterien erhalten bessere Belüftung

Im Büro von Peter Kiner, dem Leiter der Mengener Kläranlage, und seinem Stellvertreter Ralf Häberle, prallen Technikwelten aufeinander. Einerseits können am Computer schon viele Positionen und Messstellen dank einer neuen Steuerungs- und Regelungstechnik digital überwacht werden. Andererseits blinken im Hintergrund noch die Anzeigen der Anlagen aus den 1970er-Jahren. Die Mengener Kläranlage ist in die Jahre gekommen und wird deshalb schon seit rund eineinhalb Jahren nach und nach saniert.

„Wir halten alle Grenzwerte ein“, betont Volker Badouin, Sachgebietsleiter Tiefbau im Mengener Rathaus und damit auch Ansprechpartner für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Die Bürger müssten nicht befürchten, dass zu viele Schadstoffe in die Ablach, die Donau oder das Grundwasser gelangen. „Was die Leistung angeht, besteht kein akuter Handlungsbedarf.“ Was aber bei der alten Anlage immer aufwändiger würde, seien Reparaturarbeiten. „Es gehen immer wieder Kleinigkeiten kaputt und weil es die meisten Ersatzteile nicht mehr gibt, müssen sich die Mitarbeiter ständig etwas einfallen lassen.“ Das klappe auch meistens, weil die Mitarbeiter mit Einfallsreichtum und Engagement unterwegs seien. „Aber ein Dauerzustand darf das nicht werden.“

Sanierung im laufenden Betrieb

Deshalb hat der Mengener Gemeinderat bereits vor geraumer Zeit die Sanierung mehrerer Bereiche der Kläranlage beschlossen. Für die Mitarbeiter eine weitere Herausforderung, weil der laufende Betrieb natürlich weitergehen muss. Bereits abgeschlossenen sind Maßnahmen in der mechanischen Reinigungsstufe: Ein feinerer Rechen und eine neue Sandwaschanlage wurden eingebaut.

Als nächstes sind die beiden Belebungsbecken an der Reihe, in denen Bakterien aus dem im Abwasser befindlichen Stickstoff zunächst Ammoniak abspalten und mit Sauerstoff zu Nitrat oxidieren. Im März wurde der Einbau einer neuen Gebläsestation und 56 praktischer Belüftungsplatten beschlossen. Die sollen bis Ende November eingebaut werden und am Ende nicht nur rund 30 Prozent Energie einsparen, sondern auch einfacher ausgetauscht werden können. Derzeit ist die Belüftung nicht optimal, da kaputte Teile nicht ersetzt oder repariert werden konnten. „Wenn künftig eine Platte kaputt geht, ist das überhaupt kein Problem“, verdeutlicht Badouin. „Das kann über die übrigen aufgefangen werden.“ Für den Austausch müsse dann eben das Wasser aus dem Becken abgelassen werden. „So planen wir das für den Einbau auch“, sagt Badouin. „Wenn wir das beim Landratsamt anmelden, ist das für den Zeitraum von einer Woche unproblematisch.“

Kapazitäten sind vorhanden

Für die Gemeinderäte ist vor allem wichtig, welche Kapazitäten die Kläranlage künftig besitzen wird. „Wir können auf jeden Fall eine kleinere Kommune aufnehmen“, sagt Badouin. Allerdings müsse darauf geachtet werden, die Aufenthaltszeit in den Belebungsbecken nicht zu unterschreiten. „Die Bakterien brauchen ihre Zeit und können auch mit mehr Sauerstoff nicht schneller arbeiten.“ Durch die Größe der Becken seien einfach natürliche Grenzen gesetzt.

Interessant sei der Kapazitätspuffer angesichts größerer Neuansiedlungen in Gewerbegebieten und der Tatsache, dass eventuell Rulfingen und Scheer angeschlossen werden müssen. „Die Landesbehörde drängt auf Zusammenschlüsse und es kann sein, dass kleinere Anlagen künftig keine wasserrechtliche Genehmigung mehr bekommen können“, so Badouin. Unter Umständen könnte diese auch an die Einrichtung einer vierten Reinigungsstufe gebunden sein.

Die Mengener Kläranlage reinigt das Abwasser – wie derzeit fast alle Anlagen in Baden-Württemberg – in drei Stufen (mechanisch, biologisch, chemisch). In einer weiteren Stufe könnten Rückstände von Arzneimitteln oder Hormonen aus dem Wasser gefiltert werden. „Diese Stufe wird definitiv kommen. Dazu müssen wir auch noch ein Konzept entwickeln.“

Die Mitarbeiter der Kläranlage arbeiten weitgehend eigenständig und haben ein abwechslungsreiches Betätigungsfeld. Neben der Überwachung und Steuerung der Anlage haben sie auch die Regenrückhaltebecken im Blick und untersuchen Wasserproben im eigenen Labor.

An ihrem heutigen Standort ist die Kläranlage 1970 in Betrieb genommen worden. 1991 wurde die Anlage erweitert. „Baulich hat sich seither nichts verändert“, sagt Volker Badouin, Leiter des Sachgebiets Tiefbau. „Normalerweise ist nach 30 bis 35 Jahren eine Sanierung fällig“, sagt er. Deshalb sei es höchste Zeit, dass in Mengen etwas getan werde. Günstig sei das natürlich nicht. Der erste Bauabschnitt, bei dem bereits im Februar 2018 Rechen erneuert und die Sandwaschanlage ausgetauscht wurde, hat 660 000 Euro gekostet. Für den zweiten Bauabschnitt, der gerade läuft, werden knapp 800 000 Euro benötigt. In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag soll die Beschaffung einer Schneckenpresse zur Klärschlammentwässerung beschlossen werden. Volker Badouin geht dabei von Kosten von 130 000 Euro aus.