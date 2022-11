Bad Saulgauer Sänger stellt neues Album in Rulfingen vor

Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Karten können reserviert werden unter: info@alte-kirche.info

Zwei Jahre lang hat er geschrieben, arrangiert, gefeilt und aufgenommen, jetzt ist die Debut CD des Singer-Songwriters Johannes Koch aus Bad Saulgau fertig. Vier eigene Titel finden sich auf „Fliegen lernen“, alle deutsch, alle eher ruhig und entspannt, erwachsen instrumentalisiert, heißt es in einer Pressemeldung. Nun wird er am Samstag, 12. November, in der Alten Kirchen Rulfingen auftreten. Los geht es um 20 Uhr.

„Klar, die aktuelle Zeit prägt immer auch das, was du schreibst“, sagt der Musiker, der in den vergangenen Jahren in verschiedenen Formationen unterwegs war, vielen aber als Frontman der Ulmer College-Rock Band „Freequency“ ein Begriff sein dürfte.

In Ulmer Studio aufgenommen

„Während Corona war es für mich wichtig, nicht stehen zu bleiben und den Gefühlen in mir eine Sprache zu geben“, wird er in der Mitteilung zitiert. Unterstützt haben ihn bei seinem Vorgehen neben seiner Familie einige befreundete Musiker.

Michael Haag aus Binzwangen hat beim Arrangieren geholfen, Schlagzeuger Jürgen Zink aus Hohentengen die Rhythmen beigesteuert. Jürgen Rittinger aus Frickenhausen spielte Bass, der Kirchheimer Gitarrist Wolfgang Franz steuerte die elektronischen Gitarrensounds bei, während Ralf Schuon aus Herrenberg und Jochen Seitz aus Weinheim in die Tasten griffen.

Aufgenommen wurden die Songs überwiegend von Daniel Konold im Werkall Studio in Ulm. „Ich kenne Daniel Konold noch von früher, aus meiner Bandzeit“, so Koch. „In den 2000ern haben wir gemeinsam drei Alben aufgenommen“.

Alte Kirche als perfekte Location

Das Album sei bewusst etwas leiser, melancholischer angelegt und er habe auch auf akustische Klänge und reduzierte Arrangements gesetzt. „Wir waren in Gedanken häufig in Nashville und haben uns gefragt, wie wir die einzelnen Instrumente optimal ineinander fließen lassen können. Jetzt freue er sich, „das Ganze mit der Band auf die Bühne zu bringen“, so der Sänger.

„Die Alte Kirche in Rulfingen ist dafür wie geschaffen – die perfekte Location“, ergänzt der Sänger.

Unterstützt wird Koch beim Heimspiel von Peter Pux. Der Ravensburger Sänger konnte in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Live- und Fernsehauftritte mit seiner Band häufig auf sich aufmerksam machen. Mit im Team für das Heimspiel sind auch Anna&Fiona. Sie werden den Abend eröffnen.