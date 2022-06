B 311n: Ortskenntnisse der Bürger sind für Planungen gefragt

Um den Planungsprozess zur B 331n / B 313 zwischen Mengen un Mengen möglichst transparent zu gestalten, bezieht der Landkreis Sigmaringen als Planungsträger die Öffentlichkeit frühzeitig und kontinuierlich ein. Wie aus einer Pressemittelung des Landratsamts hervorgeht, findet nach den Vor-Ort-Besuchen im Sommer 2021 und dem informellen Scoping-Termin im Mai dieses Jahres, nun im Juli ein Workshop sowie eine Exkursion statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben dabei die Möglichkeit, Einblicke in die B311n-Planungen zu erhalten und sich mit Hinweisen aktiv einzubringen.

Der Workshop findet am Samstag, 9. Juli, von 13 bis etwa 17.30 Uhr im Landratsamt Sigmaringen, Leopoldstraße 4, in Sigmaringen statt. Die Exkursion ist für Samstag, 23. Juli, vorgesehen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Landratsamt in Sigmaringen. Sie endet voraussichtlich um 17.30 Uhr.

Wie sich Bürger einbringen können

Bei dem Workshop sind laut Pressemitteilung die Ortskenntnisse der Bürgerinnen und Bürger gefragt, da sie für die Erstellung der sogenannten Raumanalyse als Planungsgrundlage wichtig seien. „Wir als Gutachter kommen von außen, erheben und beschreiben die Raumsituation. Um ein vollständiges Bild zu erhalten, benötigen wir die Ortskenntnisse der Bürgerinnen und Bürger“, wird Burchard Stocks vom Büro Umweltsicherung und Infrastrukturplanung, das für die Erarbeitung der Umweltverträglichkeitsstudie verantwortlich ist, zitiert.

Ergebnisoffene Diskussion

Darüber hinaus werden im Rahmen des Workshops Beiträge zur Weiterentwicklung der in der Diskussion befindlichen Trassenvarianten gesammelt. „Aktuell sind verschiedene Trassenvorschläge in der Diskussion. Diese sind nicht abschließend und es wird ergebnisoffen auch nach neuen möglichen Lösungen gesucht. Konstruktive Ideen und Anregungen zur Weiterentwicklung der Trassenvarianten sind willkommen und können in dieser Phase in den Planungsprozess eingebracht werden“, erklärt Projektmanager Thomas Blum.

Exkursion mit dem Bus

Die Exkursion in das Gelände mit Vertretungen der Gutachterbüros greift Themen und Fragestellungen aus dem Workshop auf und betrachtet diese im Raum. Für die Exkursion stehen zwei Busse zur Verfügung, mit denen verschiedene Orte im Planungsraum angefahren werden.

Die Erkenntnisse über den Raum aus beiden Veranstaltungen sollen in die Raumanalyse einfließen, die bis Ende 2022 abgeschlossen sein wird. Jeder Trassenvorschlag wird fachlich bis Ende 2022/Anfang 2023 gewürdigt. Dazu dient die Raumanalyse als Grundlage. Eine Rückmeldung zu den eingebrachten Vorschlägen erfolgt im ersten Halbjahr 2023 im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung.

So kann man sich anmelden

Die Anmeldung zu beiden Veranstaltungen ist bis zum 30. Juni möglich. Die Zahl der Teilnehmenden ist jeweils begrenzt. Die Anmeldung erfolgt über die Projektinternetseite www.b311n-b313.de unter der Rubrik „Aktuelles“. Hier finden Interessierte auch nähere Informationen zum Verfahren der Besetzung der Plätze des Workshops, um eine ausgewogene Zusammensetzung von Teilnehmenden aus dem gesamten Planungsraum zu gewährleisten.