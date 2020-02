Büttel warnen vor Frack-und-Zylinder-Mafia

Die Mengener Büttel geben folgende Hinweise an die ortsansässige Bevölkerung heraus: Eine bekannte berühmt, berüchtigt und anrüchige Gruppe verwahrloster, heimatloser Sänger wird dieses Jahr wieder an der Mengener Hausfasnet die Lokalitäten unsicher machen.

Dabei werden sie keinen Anlass unterlassen, in jedes erdenkliche Fettnäpfchen zu treten. Ebenso, so die Büttel-Zentrale Mengen, wird die Gruppe, die allgemein durch ihr unverschämtes und rücksichtsloses Auftreten leicht zu erkennen ist, nicht davor zurückscheuen, andere in der Öffentlichkeit stehende Personen auf den Arm zu nehmen oder Gerüchte über diese bis ins Absurde hinein zu übertreiben. Dieses Jahr wird laut Büttel, neben den allgemeinen Vorkommnissen im Städtle, das neue Logo der Stadt und dessen Geheimnis gelüftet.

In folgenden Lokalitäten könnten die allgemein als „Frack-und-Zylinder-Mafia“ bezeichnete Bande an der Fasnet vermehrt und befüllt und immer vermehrter befüllt auftreten:

Auselige Donnschdig: abends in so manchem Lokale und beim Büttel-Ball in der Abla, Fasnetsfreitag: auf dem Spielmopsball em Lamm, Samstag: Gasthaus Sonne beim Fasnetskaffeekränzchen, das um 14 Uhr seinen Beginn findet, Fasnetssonntig: Nach dem Omzug bei der Feuerwehr und danach beim Moritatenball gegen 17 Uhr in der Sonne.

Der Büttel-Posten Mengen rät zudem, bei einem Kontakt mit den Personen und ihrem Gesang ohne Widerrede zu lauschen, danach amüsiert zu lachen, Klatschgeräusche zu simulieren und der Gruppe ohne Aufsehen ein Bier oder anderes alkoholisches Getränk zu spendieren. Auch das Verteilen von Kuchen oder Fasnetsküchle wird als beruhigender Faktor für die Gruppe gewertet.

Hinweise über den Aufenthalt der Bande bitte an den Büttel-Posten Mengen weiterleiten.