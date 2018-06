Bürgerwache hat 2013 viel vor

Traditionsgemäß überbrachten die Sternsinger den Angehörigen der Wehr und den Gästen der Jahreshauptversammlung im Hotel Baier zu Beginn den Segen.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Hauptmann Georg Bacher auf die Vorgänge ein, die beim Rücktritt des Führungsduos des Bürgerwachchors in der Öffentlichkeit falsch dargestellt wurden. Mit Stolz bezifferte Bacher die derzeitige Stärke der gesamten Wehr auf 162 Aktive – die größte Teileinheit stellt die Stadtkapelle mit 67 Musikern. Sein Ausblick auf die kommenden repräsentativen Aufgaben, die geballt in diesem Jahr auf die Traditionsgemeinschaft einstürmen, machte allen Aktiven klar, dass dieses Pensum nur mit Geschlossenheit und einer sehr guten Ausrückmoral zu stemmen ist.

Dankbar verlas der Kommandant auch die Namen der Spender. Ohne diese sei eine saubere Uniformierung und Repräsentation der Stadt nicht möglich, so Bacher. Für die Pilgerfahrt nach Rom haben sich 130 Aktive angemeldet, stellte Bacher fest. Auf das vergangene Jahr blickte Schriftführer Franz Feinäugle mit einem humorigen Anstrich zurück und brachte mit dem Bürgerwachjahrtag, dem Wertungsspiel der Musik und der Gemeinschaftsleistung beim Oktoberfest einige der großen Ereignisse in Erinnerung.

Ein solider Kassenbestand mit der dazugehörenden umfangreichen Buchführung wurde Schatzmeister Reinhard Rapp von den Kassenprüfern bestätigt. Kurz und bündig fiel der Rechenschaftsbericht von Tambourmajor Hans-Jürgen Lehleiter aus, der sich einen verbesserten Probenbesuch wünscht. Auch Spieß Herbert Beutel wünschte sich Verbesserungen. Beim Rückblick auf das vergangene Jahr attestierte er bei einigen Wenigen mangelnde Motivation.

Sängergemeinschaft sucht noch Verstärkung für die Register

Gewinnend präsentierte Manfred Müller als neuer Tutor den Bürgerwachchor. Durch die Zusage von Andreas Pfau, den Chor musikalisch zu leiten, ist das Interregnum schnell beendet worden und die Sängergemeinschaft braucht zum eigenen Glück nur noch etwas Verstärkung in den Registern.

In den Verwaltungsrat wurde Joachim Schwarz gewählt, da Gerhard Häberle krankheitsbedingt die Aufgabe nicht mehr wahrnehmen kann. Georg Bacher dankte Gerhard Häberle für seine in acht Jahren eingebrachte konstruktive Mitarbeit im Leitungsgremium. Den dankbarsten Tagesordnungspunkt leitete Oberleutnant Stefan König. Er verlas die Namen der beim Jahrtag zur Beförderung und Ehrung anstehenden Gardisten, Musiker und Spielleute. Vor der Entlastung des Vorstands sprach Bürgermeister Bubeck seine Grußworte und verstärkte nochmals die Aufforderung des Kompaniechefs, die kommenden Termine gemeinsam und vollzählig anzugehen.

Danach war die Bühne frei für Ewald Reichle, der die Versammlungsteilnehmer und Aktiven der Wehr fesselnd auf das Freilicht-Theater „Marie Antoinette – Wege einer Königin“ einstimmte. Mit dem Bürgerwachlied endete die Versammlung. Im Bürgerwachheim traf man sich im Anschluss zum traditionellen Ringpaschen.