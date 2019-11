Bürgerverein wirbt für einen offenen Treff

Der Bürgerverein „Alt werden in Blochingen“ hat alle Vereinsvorsitzenden des Ortes zu einem Runden Tisch ins Haus der Vereine eingeladen, um das neue Projekt „Mehrgenerationen Haus“ vorzustellen. Das Projekt wird vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg gefördert.

Der Antrag in Höhe von 100 000 Euro ist bereits gestellt. Ende des Jahres werde man erfahren, ob das Blochinger Projekt gefördert wird und in welcher Höhe, erklärte Johanna Benz-Spies, die als Beraterin für das Förderprogramm „Quartierimpulse“ den Verein unterstützt. Der Vorstand des Bürgervereins freute sich, dass von jedem Verein ein Vertreter und Ortsvorsteher Heiko Emhart gekommen waren.

Die Idee des Mehrgenerationenhauses ist neu und meint nicht den Bau eines Wohngebäudes für mehrere Generationen, sondern die Einrichtung eines offenen Treffpunktes im Haus der Vereine. Der Gesangverein „Frohsinn“, der dort einen eigenen Proberaum hat, ist damit einverstanden, ihn mit dem Bürgerverein zu teilen. „Wir sind erschrocken, als auf einmal das Rathaus verkauft war. Eigentlich wollten wir den offenen Treff dort einrichten“, berichtete Johanna Benz-Spies. Nun werde man sich im Haus der Vereine einrichten, kündigte sie an. Auch werde der Ortsvorsteher sein Büro mit dem Bürgerverein teilen.

Der Bürgerverein hat einen Förderantrag gestellt, um die Ausstattung des Hauses der Vereine für den offenen Treff anzupassen: eine Küche, eine Terrasse, einen Tresen, draußen Spielgeräte für Kinder und ein großes Schachspiel für Senioren. Wenn der Bescheid vorliege, werde sich der Bürgerverein mit allen zusammensetzen, um die Planung detailliert zu erstellen und die Wahl der Möbel und Gestaltung gemeinsam zu treffen, kündigte Erika Rimmele-Laux vom Bürgerverein an.

Offener Treff gegen Einsamkeit

Der offene Treff soll im Januar gleich nach Eingang des Förderbescheids beginnen, mit zwei oder drei Stunden die Woche. Die Öffnungszeiten sollen aber mit der Zeit bis auf 25 Stunden gesteigert werden. „Aber da werden alle Vereinszeiten mitgezählt“, erklärte Johanna Benz-Spies. Es werde auch ein Briefkasten angebracht, in den Bürger ihre Fragen und Anregungen einwerfen können und die dann mit allen besprochen werden. Das Ziel des Treffs sei, dass kein Bürger mehr einsam in Blochingen ist. Das gelte für Jüngere und Ältere, sagte Johanna Benz-Spies. Es gebe zudem schon jede Menge Ideen, was im Treff alles stattfinden und angeboten werden könnte: Büchertauschregal, Tausch von Spielsachen für Kinder, eine Pflanzenbörse, ein Fotoprojekt, Basteln, Hausaufgabenbetreuung, Fahrer für Senioren, ein Ort zum Zuhören und zum Austausch bei einer Tasse Kaffee und vieles mehr.

Ob dieser Treff keine Konkurrenz zum Gasthaus Greutle sei, wollte ein Bürger wissen. Johanna Benz-Spies betonte, dass die Generationen-Stammtische weiterhin im Greutle stattfinden werden. Dass es im offenen Treff aber keinen Verzehrzwang geben werde. Es werden zwar Kaffee und alkoholfreie Getränke angeboten, aber die würden über eine Spende bezahlt werden. Kaffeenachmittage werden nur stattfinden, wenn das Greutle geschlossen ist.

Auch wurde von dem Bürgerverein betont, dass der offene Treff keine Konkurrenz für die Vereine sei und dass keine Mitglieder abgeworben werden sollen. Im Gegenteil, vielleicht bekämen die einen oder anderen so auch einen Zugang zu den Vereinen und würden sich engagieren. Die Vereinsvorsitzenden wurden gebeten, positiv über diesen geplanten offenen Treff in ihren jeweiligen Vereine zu sprechen, sonst müsste der Bürgerverein immer gegen Gerüchte ankämpfen. „Kommuniziert, dass es eine Teilhabe für alle sein soll“, bat daher Erika Rimmele-Laux.

Runder Tisch geht weiter

Sie lud zudem zum nächsten Runden Tisch im Januar ein und erklärte: „Wir wollen 2020 weitermachen und uns mit euch zusammensetzen und eure Ideen über die Gestaltung des offenen Treffs aufnehmen, wenn wir wissen, wie viel Zuschuss wir bekommen.“