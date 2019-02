Bürgerverein definiert sich als offen und spontan

Die Mitglieder des Blochinger Bürgervereins haben sich am vergangenen Wochenende im Haus der Vereine in Blochingen zu einem Teamentwicklungstag getroffen. Der Workshop baute auf einen ersten Workshop im Mai 2018 auf. Durch eine hohe Teilnehmerzahl und rege Beteiligung entstand laut Pressemitteilung des Vereins ein rundum gelungener Tag.

Nachdem die neuen Mitglieder in einem kurzen Einführung auf den gleichen Stand wie die übrigen Teilnehmer gebracht worden waren, ging es in der großen Runde mit der Begrüßung durch den Seminarleiter Frank Lönnies und den Vorsitzenden Thomas Späth los. Besonders beeindruckend war die Bestandsaufnahme der Aktionen, die im letzten Dreiviertel Jahr stattgefunden hatten. Neben zahlreichen Ausflügen, Radtouren und Wanderungen fand ein Generationenworkshop statt und es entstand ein Film, der Menschen aus der Gemeinde näher vorstellte. „Die Aktivitäten haben die Mitglieder zusammengeschweißt“, heißt es in der Mitteilung.

Das Bewusstwerden und Zusammentragen der erfolgreichen Aktionen hätten viel Auftrieb und Energie für den restlichen Tag. Von Anfang an sei zu spüren gewesen, wie sehr die Blochinger für ihren Verein und ihren Ort brennen. Berater Frank Lönnies nutzte diese Energie und diese Euphorie, um die Teilnehmer auf ihre eigenen Stärken und Ressourcen aufmerksam zu machen. In Kleingruppen wurden die eigenen Talente in angeregten Gesprächen aufgedeckt und schriftlich festgehalten. Bei der anschließenden Präsentation der Ressourcen im Plenum stellten alle begeistert fest, wie vielfältig und wertvoll die Mischung aus Jung und Alt für den Verein und die einzelnen Personen ist.

Um aus dem Mittagstief wieder herauszukommen, stand nach dem Essen in der Sportgaststätte „Greutle“ eine Teamübung auf dem Programm. Die Aufgabe beanspruchte nicht nur die Zusammenarbeit der Teilnehmer sondern forderte auch ihre Kreativität: In vier Teams wurde gekochten Eiern das Fliegen beigebracht. Es standen verschiedene Materialien wie beispielsweise Luftballons, Strohhalme und Karteikarten zur Verfügung. Die Flugfähigkeit und die Stabilität testeten die Teams umgehend in einem Wettbewerb.

Zu guter Letzt war noch einmal Denksport angesagt. In einer bunten Ideensammlung trugen alle Ansätze eines Leitbildes für „Alt werden in Blochingen“ zusammen. Als Orientierungshilfe diente hier vor allem die Frage: „Wer sind wir als Verein und welches Bild möchten wir nach außen vermitteln?“ Hier kristallisierte sich in der Ideenvielfalt ganz klar ein gemeinsamer Gedanke heraus: Der Blochinger Bürgerverein ist spontan und offen und gegenseitige Wertschätzung wird hier ganz groß geschrieben. Egal ob jung oder alt – es ist jeder herzlich willkommen.